鍾東錦充當苗栗縣圖一日館長 說故事與孩子開心互動

「開飯囉！」苗栗縣長鍾東錦響應423世界閱讀日，今天上午專程到縣立圖書館充當「一日館長」，並擔任說故事爺爺為幼兒園小朋友講述兒童繪本「大排長龍的爺爺義大利麵店」，透過小動物們互助合作的故事，開心地與孩子互動，還相約擇日要一起去品嘗義大利麵，場面溫馨。縣內公共圖書館歷來多次在全國閱讀活動中展現亮眼成果，但圖書館辦證比率與都會區相比仍相當差距，縣圖也配合推出贈品活動，鼓勵民眾辦證增進閱讀力。

鍾東錦表示，他到圖書館擔任一日館長並向小朋友說故事，還是人生第一遭的體驗，孩子們天真活潑，還會提出很多問題，讓他有很棒的互動感覺；圖書館長的工作著重教育文化推廣，身為館長必須研究社會科學，希望藉由多方管道來促進並提高縣民的閱讀的興趣。

縣府教育處表示，未來圖書館將面對高科技及新媒體的傳播方式，3C產品使閱讀習慣的改變，必須嘗試運用網路科技提供新服務，例如手機、平板、電子書的運用，都必須顛覆過去傳統圖書館的管理方式，這也是未來的諸多挑戰。

鍾東錦並在櫃台為孩子辦理借書、還書及兌換贈品，孩子們排隊領到迷你檯燈、手工皂宣導品，都很開心。