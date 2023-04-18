鍾東錦充當苗栗縣圖一日館長 說故事與孩子開心互動
「開飯囉！」苗栗縣長鍾東錦響應423世界閱讀日，今天上午專程到縣立圖書館充當「一日館長」，並擔任說故事爺爺為幼兒園小朋友講述兒童繪本「大排長龍的爺爺義大利麵店」，透過小動物們互助合作的故事，開心地與孩子互動，還相約擇日要一起去品嘗義大利麵，場面溫馨。縣內公共圖書館歷來多次在全國閱讀活動中展現亮眼成果，但圖書館辦證比率與都會區相比仍相當差距，縣圖也配合推出贈品活動，鼓勵民眾辦證增進閱讀力。
鍾東錦表示，他到圖書館擔任一日館長並向小朋友說故事，還是人生第一遭的體驗，孩子們天真活潑，還會提出很多問題，讓他有很棒的互動感覺；圖書館長的工作著重教育文化推廣，身為館長必須研究社會科學，希望藉由多方管道來促進並提高縣民的閱讀的興趣。
縣府教育處表示，未來圖書館將面對高科技及新媒體的傳播方式，3C產品使閱讀習慣的改變，必須嘗試運用網路科技提供新服務，例如手機、平板、電子書的運用，都必須顛覆過去傳統圖書館的管理方式，這也是未來的諸多挑戰。
鍾東錦並在櫃台為孩子辦理借書、還書及兌換贈品，孩子們排隊領到迷你檯燈、手工皂宣導品，都很開心。
教育處圖書資訊科長彭秀珍表示，縣內民眾圖書館持證率目前仍低於都會區，因此獎勵新辦借書證讀者及使用手機或自助借還書機借閱兒童圖書活動，即日起在縣圖新辦借書證讀者，借閱兒童讀物累積達5冊者，今天起可兌領迷你檯燈，限量25份。另外 ，使用手機借閱或自助借還書機借閱兒童圖書累積達40冊，贈送有手感溫度的左手香手工皂，相關訊息可電詢037-350916或上苗栗縣政府全球資訊網、苗栗縣立圖書館網站查詢。
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