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率先全國！桃市府宣布測試ChatGPT分析1999案件

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市政府今天宣布將率先全國，開始測試ChatGPT整理歸納1999市民服務專線的陳情內容。圖／市府提供
桃園市政府今天宣布將率先全國，開始測試ChatGPT整理歸納1999市民服務專線的陳情內容。圖／市府提供

AI聊天機器人ChatGPT近日成為熱門話題，桃園市政府今天宣布將率先全國，開始測試ChatGPT整理歸納1999市民服務專線的陳情內容，希望利用人工智慧的輔助，帶動政府機關跟上科技浪潮，以提高公務運作效率。

市府研考會主委吳肇銘表示，1999市民服務專線是民眾反映問題的主要來源之一，目前每個月大約受理2萬5千多通詢問與陳情電話，除了當下的即時處理，事後往往仍需要許多人力以及將近1周的時間來閱讀大量案件內容，以整理、歸納與分析民眾反應的共同問題，提供給相關局處進行改善。

吳肇銘表示，考量生成式人工智慧近期才較為成熟，不宜立即大規模導入，研考會先將選取的樣本進行概念驗證與測試，驗證ChatGPT是否可以有效歸納與整理1999市民服務專線的陳情內容，為往後更大規模應用生成式人工智慧做好準備。

吳肇銘表示，研考會特別選取1999專線近3個月的部分陳情案件，去識別化後，使用ChatGPT歸納、整理及摘要產出，這次測試的成效尚符合預期，不僅在幾分鐘內就能將市民反映的案件速迅歸類，也能夠針對不同類別摘要整理。

例如交通類被抱怨最多的前3名，分別是交通號誌與標線、公車、施工管理問題；其中「交通號誌與標線」被抱怨的內容包括特定道路之慢車道規劃窄小、紅綠燈等待秒數過長或過短等；「公車」則是被反映動態資訊不準、脫班等。未來將逐步擴大樣本數量，測試ChatGPT服務的可靠性與準確性。

吳肇銘表示，目前此項應用仍屬內部測試、輔助分析所用，在資料保護與安全的考量下，比照金融業的模式，透過Azure OpenAI商業方案來使用ChatGPT，並確保各方面都符合法令規範，未來確保穩定可靠後，才會正式導入。

桃園市政府今天宣布將率先全國，開始測試ChatGPT整理歸納1999市民服務專線的陳情內容。圖為市長張善政日前查看1999工作情形。圖／市府提供
桃園市政府今天宣布將率先全國，開始測試ChatGPT整理歸納1999市民服務專線的陳情內容。圖為市長張善政日前查看1999工作情形。圖／市府提供

ChatGPT 公車 紅綠燈

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