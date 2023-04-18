北埔青年工作坊共營餐館開幕 返鄉青年成地方發展動力

交通部觀光局近年努力推動觀光圈輔導，去年在北埔成立「隘上北埔」青年工作站，今年再擴大成立與工作站共營的「恩笠府食記」，藉由返鄉青年努力，提供結合觀光、文化、創生、美食的多功能旅遊服務，帶給遊客全新感受。

「恩笠府食記」不僅提供客家美食，還提供了手作體驗區，讓遊客可在這裡進行擂茶DIY、柿糬DIY等活動，並與旅行社合作，民眾可報名參加體驗小旅行，讓北埔青年訴說童年記憶中「山狗太」的故事，空間內也設置了「北埔特色選物區」，方便旅客一站購足。

「恩笠府食記」今天開幕，由觀光局參山國家風景區管理處長曹忠猷、北埔鄉魅力商圈發展促進會理事長彭美善共同主持開幕儀式，現場邀請到竹竹苗區域觀光聯盟總召江百松、新竹縣觀光協會理事長魏怡君、新竹縣民宿協會理事長龍煜杰、北埔國中校長巫季烈等人出席。

參山處指出，去年參山處與新竹縣北埔魅力商圈發展促進會共同合作，推動「北埔青年工作坊」成立，成員集結了一群關注青年議題和地方創生的客家後生，共同發起「北埔青年工作站」，為當地青年爭取工作機會及推廣北埔客家文化。

工作坊老師劉英華表示，參與工作坊的青年都是傳𠄘自家品牌的第二代，輔導近2個月，從盤點各自優勢，到打造在地品牌，過程中讓她感受到這是一群相當優秀的年輕人，輔導過程也讓她愛上北埔。

參山處表示，這一年針對竹竹苗觀光圈的輔導工作持續進行，透過整合青年們的專長及商圈店家特色，取英文「Enlive（活躍起來之意）」的諧音及融入客家常見的斗笠有福氣之意，創立了「恩笠府食記」，希望結合觀光、文化、創生、美食的多功能旅遊服務場域空間建立，能將家鄉的美好及美食，帶給遊客全新感受。