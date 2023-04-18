快訊

核彈級金融風暴：律師分析瑞士信貸法律問題，台灣該注意什麼？

猴痘暴增！本土今增13例創新高 分布北部12例、南部1例

傳陳明通「遊說教評會」保退休金 台大國發所、教育部回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北埔青年工作坊共營餐館開幕 返鄉青年成地方發展動力

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
恩笠府食記提供北埔特色選物區，方便旅客一站式購物。圖／參山處提供
恩笠府食記提供北埔特色選物區，方便旅客一站式購物。圖／參山處提供

交通部觀光局近年努力推動觀光圈輔導，去年在北埔成立「隘上北埔」青年工作站，今年再擴大成立與工作站共營的「恩笠府食記」，藉由返鄉青年努力，提供結合觀光、文化、創生、美食的多功能旅遊服務，帶給遊客全新感受。

「恩笠府食記」不僅提供客家美食，還提供了手作體驗區，讓遊客可在這裡進行擂茶DIY、柿糬DIY等活動，並與旅行社合作，民眾可報名參加體驗小旅行，讓北埔青年訴說童年記憶中「山狗太」的故事，空間內也設置了「北埔特色選物區」，方便旅客一站購足。

「恩笠府食記」今天開幕，由觀光局參山國家風景區管理處長曹忠猷、北埔鄉魅力商圈發展促進會理事長彭美善共同主持開幕儀式，現場邀請到竹竹苗區域觀光聯盟總召江百松、新竹縣觀光協會理事長魏怡君、新竹縣民宿協會理事長龍煜杰、北埔國中校長巫季烈等人出席。

參山處指出，去年參山處與新竹縣北埔魅力商圈發展促進會共同合作，推動「北埔青年工作坊」成立，成員集結了一群關注青年議題和地方創生的客家後生，共同發起「北埔青年工作站」，為當地青年爭取工作機會及推廣北埔客家文化。

工作坊老師劉英華表示，參與工作坊的青年都是傳𠄘自家品牌的第二代，輔導近2個月，從盤點各自優勢，到打造在地品牌，過程中讓她感受到這是一群相當優秀的年輕人，輔導過程也讓她愛上北埔。

參山處表示，這一年針對竹竹苗觀光圈的輔導工作持續進行，透過整合青年們的專長及商圈店家特色，取英文「Enlive（活躍起來之意）」的諧音及融入客家常見的斗笠有福氣之意，創立了「恩笠府食記」，希望結合觀光、文化、創生、美食的多功能旅遊服務場域空間建立，能將家鄉的美好及美食，帶給遊客全新感受。

恩笠府食記將持續推出高人氣的客家定食，也期盼未來能夠讓更多人參與，來到北埔旅遊，更期望藉由北埔青年的永續營運，結合商圈及在地業者，未來將持續不斷開發出符合自由行、旅行社團客等不同需求之創新旅遊服務，帶領國內外遊客深度體驗北埔之美。

與北埔青年工作站共營的「恩笠府食記」開幕，將提供結合觀光、文化、創生、美食的多功能旅遊服務。
與北埔青年工作站共營的「恩笠府食記」開幕，將提供結合觀光、文化、創生、美食的多功能旅遊服務。

北埔 青年 觀光局

延伸閱讀

美食會友 桂台共慶三月三

北市客家公園挨批「未驗收就開幕」 停車場地板破爛

竹縣推青年培育就業 有機會進企業支薪實習

雲林進入超高齡社會 成立工作坊將啟動智慧住宅

相關新聞

率先全國！桃市府宣布測試ChatGPT分析1999案件

AI聊天機器人ChatGPT近日成為熱門話題，桃園市政府今天宣布將率先全國，開始測試ChatGPT整理歸納1999市民服...

桃園車站電扶梯奇景 網友戲稱通往霍格華茲

網友陳建豪在臉書（https://www.facebook.com/MisakaMikoto.bilibili）發布15號經過桃園車站時的奇景...

竹市府祭出抗旱方案 噴水景觀、澆灌等設施暫停供水

近期降雨稀少，全台水庫蓄水率持續降低，新竹地區水情燈號調整為減壓供水的「黃燈」。新竹市政府今天表示，已經暫停公家機關非必...

通學步道改善被內政部稱0提案 桃市府澄清：已申請5案

行政院核定「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」50億經費，將於今年到期，內政部指出桃園市共有28校有需求，但申請數掛0，工...

鍾東錦充當苗栗縣圖一日館長 說故事與孩子開心互動

「開飯囉！」苗栗縣長鍾東錦響應423世界閱讀日，今天上午專程到縣立圖書館充當「一日館長」，並擔任說故事爺爺為幼兒園小朋友...

北埔青年工作坊共營餐館開幕 返鄉青年成地方發展動力

交通部觀光局近年努力推動觀光圈輔導，去年在北埔成立「隘上北埔」青年工作站，今年再擴大成立與工作站共營的「恩笠府食記」，藉...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦