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內壢第三市場公辦都更案簽約 13億住商大樓2030年完工
桃園市中壢區內壢第三市場原址鄰近內壢火車站，老舊建物1987年拆除後，市府多次推動公辦都更案招商。今天市長張善政終於與立信機構董事長賴運興共同簽約，將斥資13億元打造住商大樓，目標2030年中旬完工。
內壢第三市場公辦都更案基地位於中壢區中華路一段、文化路交叉口東北側，土地面積2212平方公尺，鄰近內壢火車站，2012年公告畫定在火車站周邊更新地區範圍。但前2次招商，因建商共同負擔比例為57.3％，加上缺工影響導致無人投標。
第3次市府將興建時程放寬至45個月，共同負擔比率也提高到61％，但唯一一家投標廠商仍未通過評選。去年第4次招商，市府微調契約，終於由立信機構得標。
市長張善政表示，本案初步規畫為地上20層、地下4層建築物，市府可取得約50戶社會住宅及450平方公尺以上公益性設施，預計2030年中旬完工啟用；目前桃園火車站到中壢火車站正在進行鐵路地下化，未來都市縫合，當地商業跟居住環境都能大大改進，對市府、業者和居民來說是三贏，也能促進內壢火車站周邊老舊建築及公有土地活化再生。
市府住宅發展處表示，本案土地使用分區為商業區，可規畫多元化使用為一般住宅、社會住宅、地區性商業空間及公益性設施；另本案也將配合都市機能，設計符合綠建築、無障礙空間及耐震等標準的建築，並留設安全人行步道、增加景觀綠美化空間，提供市民更優質的居住環境，帶動火車站周邊都市更新。
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