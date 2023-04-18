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桃園車站電扶梯奇景 網友戲稱通往霍格華茲
網友陳建豪在臉書（https://www.facebook.com/MisakaMikoto.bilibili）發布15號經過桃園車站時的奇景，內容為電扶梯的感應器疑似設計不良被嵌入牆壁之中，網友調侃為物件穿模的BUG，也有網友回應是通往霍格華茲的9又4分之3月台、顯示卡不夠力的破圖、BUG桃園市、虛擬桃園。
其實去年就有網友在社團路上觀察學院上發布同樣的奇景，有網友推測，應該是手扶梯先完成，又無法變更設計，也有網友認為，台鐵的品質不意外、都知道在桃園了，就別計較太多了。
立委趙正宇表示，他常年在交通委員會，觀察到台鐵在站體設計、施工上始終缺乏專業人才，才會發生像桃園火車站這樣的離奇疏漏，也希望台鐵在公司化後能有效改善，不要再貽笑大方。
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