助攻桃竹苗銀髮族就業 銀髮人才資源中心今揭牌啟用
高齡化社會來臨，中高齡就業需求逐年增加，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署於新竹縣竹北市成立「桃竹苗區銀髮人才資源中心」，今天正式揭牌啟用，今年預計服務1萬8500名中高齡及高齡者，提供職涯諮詢、銀髮人力再運用及推動友善職場等服務，協助桃竹苗區銀髮族職場就業。
據統計，桃竹苗區55歲以上勞動力人口約有28.7萬人，勞動部長許銘春表示，根據國發會111年的人口推估報告，台灣114年時，65歲以上人口將達20%，正式邁入超高齡化社會，中高齡者及高齡者就業促進法上路已兩年多，提供多項補助、獎勵及服務措施，鼓勵雇主僱用及協助中高齡、高齡朋友在職場上發揮所長。
桃竹苗區銀髮人才資源中心是全國第四座銀髮人才資源中心，也是全國第一個模擬職場體驗場域，融入職務再設計巧思。今天登場的是企業是家樂福超市，該中心引入超市相關設備，打造小型商店，搭配職務再設計輔具協助，讓銀髮工作者可以輕鬆上手零售服務業櫃檯服務工作，進行職場體驗。
擔任體驗員的李姓民眾，她退休之後仍當志工服務社會，近期興起再投入就業的念頭，「我怕退休後會跟社會脫節，希望有機會再進入職場。」
新竹縣長楊文科今天也受邀參訪，他指出新竹縣未來將積極與銀髮人才資源中心合作，鼓勵中高齡及高齡者充分就業，並協助企業建構友善職場，讓每個銀髮族都能夠老有所用，發揮經驗價值。
新竹縣產業總工會理事長劉興德表示，中高齡因體力不如年輕人，且不少人有三高，若值夜班恐會面臨心肌梗塞的風險，因此中高齡就業要考慮到自身作息問題，此外如何能夠融入職場，更快地學會技術也是關鍵，他建議該中心所建立的企業平台，可提早訓練員工所需的技術，增加職場的能力。
新竹縣總工會理事長莊双榮認為，中高齡有許多經驗技術，若有機會返回到職場，有助於職場工作的傳承等，然而中高齡因沒有年輕人靈活，且需要固定的作息，他提醒不要找超過能負荷的工作，避免有風險性的工作，更要注意自身的安全。
桃竹苗區銀髮人才資源中心提供銀髮就業準備服務，包含專業職涯諮詢、就業講座、最新就業與職訓資訊；企業部分除協助辦理徵才活動外，該中心成立企業輔導團提供專業顧問進場諮詢輔導，運用「職務再設計」協助企業建構友善職場，預計於今年開發銀髮友善職缺及建立銀髮人才資料庫各5千筆，提升中高齡、高齡者勞參率，歡迎民眾多加利用。
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