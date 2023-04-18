桃園病床、醫療量能不足 議員要求增加大醫院和病床

桃園市議員許家睿中午在議會質詢衛生局，指出八德區最近5年人口增加8600多人，今年3月底人口數21萬0857人，如果加上大溪9萬4549人、復興區1萬3089就超過31萬人，他與林志強議員都強調這個區域的醫療量能不足，沒有區域級以上的大型醫院。

許家睿要求市政府要導入市立綜合醫院的概念，先在上述區塊成立99床以上的醫院，解決醫療量能嚴重不足的的問題。另外，市政府要積極向中央爭取調整次醫療區，現行次醫療區只有南北區，而且是早年規畫的結果已經不符合現況和需求，應該要劃為3個次醫療區解決問題。

林志強說，復興區原鄉和大溪區醫療資源不足，尤其復興區更缺乏，原住民族基本法規定要重視原住民族的健康，原進民族健康法草案也快完成立法審查，市政府要走在前面，成立相關的諮詢平台，先在大溪區設置區域級以上的大型醫院照顧原住民族，同時解決包括長照在內的醫療資源不足問題。

衛生局長劉宜廉表示，次醫療區從現行南北兩區調整為3個區，也是衛生局要向中央爭取的目標，他認為林口長庚醫院雖然地址在龜山區，但是服務的病友遠超出桃園市民，有一部分的病床數要劃到新北才公平，會和中央協調。

劉宜廉說明，大溪區埔頂重劃區有用地2公頃的醫療用地，目前在規畫中，另外，地政局清查後也提供廿卅筆土地，讓衛生、社會局評估能否規畫醫療或長照用途。劉宜廉答覆王仙蓮議員時，也說明復興區明年上半年可以提供洗腎醫療服務，同時計畫在復興區設置醫療機構保障原鄉就醫權益。

楊朝偉議員說，八德區長榮醫院去年9月29日開工動土到現在沒消息，前市府選舉期間大作文章拿來做績效，讓地方上覺得被擺一道空歡喜，也突顯地方上沒有區域級以上的醫院的問題很嚴重。衛生局表示長榮醫院後來因為要擴編納入一些畸零地重新向衛福部送件，中央在核定時要求修正，楊朝偉不滿，表示難道當初沒想到要併畸零地嗎，要求衛生局加強督促。