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竹市府祭出抗旱方案 噴水景觀、澆灌等設施暫停供水

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府抗旱作為，即日起將公有設施的原有噴水池造景或澆灌等設施停止供水運作，部分公園採池內水循環供水也僅維持最低使用水量循環運作以避免噴頭遭泥沙阻塞。圖／竹市府提供
新竹市政府抗旱作為，即日起將公有設施的原有噴水池造景或澆灌等設施停止供水運作，部分公園採池內水循環供水也僅維持最低使用水量循環運作以避免噴頭遭泥沙阻塞。圖／竹市府提供

近期降雨稀少，全台水庫蓄水率持續降低，新竹地區水情燈號調整為減壓供水的「黃燈」。新竹市政府今天表示，已經暫停公家機關非必要供水，包括站前廣場、綠光公園、城隍廟前廣場原有噴水池造景或澆灌等設施，都停止供水運作，強化抗旱作為。

竹市府城市行銷處指出，目前抗旱規畫為景觀用噴水造景設施全部暫時關閉，如需澆灌的部分，則使用水資源中心回收水，減少自來用水使用。部分公園或景點公廁與洗手台，水龍頭將持續更改為省水龍頭，並在公廁準備儲水桶，如遇停水可即時利用。

城市行銷處長林正光也說明，如站前廣場、綠光公園、城隍廟前廣場原有噴水池造景或澆灌等設施，將停止供水運作，並注意設施清潔；另部分公園採池內水循環供水，例如麗池、護城河、新竹公園的小橋流水，僅維持最低使用水量循環運作以避免噴頭遭泥沙阻塞。

市府城銷處也會在現場張貼簡易說明牌，讓民眾瞭解市府的抗旱作為。並強調抗案方案是源自水資源有限，非急需或非必要性用水皆停止提供，共體時艱節約用水。

竹市府也呼籲民眾，家庭用水可安排定期查漏及止漏，避免水源涓滴流失，並使用省水標章型馬桶、洗衣機、蓮蓬頭等。建議善用較乾淨的回收水，再次使用，如洗米菜水和冷氣除濕機收集的冷凝水，可用於沖洗馬桶與澆灌植栽。

市府希望民眾請珍惜使用水資源，養成省水節用的好習慣，避免不必要的浪費。市府也會持續關注水情變化，並積極研擬因應方案，市民朋友有任何問題，歡迎通報市民專線1999，市府將盡速協助處理。

新竹市政府抗旱作為，即日起將公有設施的原有噴水池造景或澆灌等設施停止供水運作，部分公園採池內水循環供水也僅維持最低使用水量循環運作以避免噴頭遭泥沙阻塞。圖／竹市府提供
新竹市政府抗旱作為，即日起將公有設施的原有噴水池造景或澆灌等設施停止供水運作，部分公園採池內水循環供水也僅維持最低使用水量循環運作以避免噴頭遭泥沙阻塞。圖／竹市府提供

新竹 省水

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