竹市府祭出抗旱方案 噴水景觀、澆灌等設施暫停供水

近期降雨稀少，全台水庫蓄水率持續降低，新竹地區水情燈號調整為減壓供水的「黃燈」。新竹市政府今天表示，已經暫停公家機關非必要供水，包括站前廣場、綠光公園、城隍廟前廣場原有噴水池造景或澆灌等設施，都停止供水運作，強化抗旱作為。

竹市府城市行銷處指出，目前抗旱規畫為景觀用噴水造景設施全部暫時關閉，如需澆灌的部分，則使用水資源中心回收水，減少自來用水使用。部分公園或景點公廁與洗手台，水龍頭將持續更改為省水龍頭，並在公廁準備儲水桶，如遇停水可即時利用。

城市行銷處長林正光也說明，如站前廣場、綠光公園、城隍廟前廣場原有噴水池造景或澆灌等設施，將停止供水運作，並注意設施清潔；另部分公園採池內水循環供水，例如麗池、護城河、新竹公園的小橋流水，僅維持最低使用水量循環運作以避免噴頭遭泥沙阻塞。

市府城銷處也會在現場張貼簡易說明牌，讓民眾瞭解市府的抗旱作為。並強調抗案方案是源自水資源有限，非急需或非必要性用水皆停止提供，共體時艱節約用水。

竹市府也呼籲民眾，家庭用水可安排定期查漏及止漏，避免水源涓滴流失，並使用省水標章型馬桶、洗衣機、蓮蓬頭等。建議善用較乾淨的回收水，再次使用，如洗米菜水和冷氣除濕機收集的冷凝水，可用於沖洗馬桶與澆灌植栽。