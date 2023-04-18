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桃園林口地區塞車待解 市府：變1道路開闢年底動工

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導
龜山林口地區文青里經常塞車，里長要求盡速開闢變1道路，工務局表示已上網招標，預計年底開工。圖／桃園市政府工務局提供
龜山林口地區文青里經常塞車，里長要求盡速開闢變1道路，工務局表示已上網招標，預計年底開工。圖／桃園市政府工務局提供

桃園市龜山區人口去年已破17萬大關，林口地區建案林立，尖峰時刻經常塞車，當地文青里長謝嘉仁在里基層會報反映變1道路能盡速打通，工務局回應，4月已上網招標，如果順利發包的話，預計年底開工，2026年3月完工。

工務局表示，為改善林口A7文青里一帶交通，代辦內政部規劃3條道路開闢工程，因為都市計畫變更農業區和保護區為道路用地，通常簡稱變1、變2、變3道路。變3已在今年初通車；變2已在去年底開工，預定後年完工；變1道路目前上網招標中。

工務局指出，變1為文學路連接至文化一路的T字道路、變2為牛角坡路延伸至文化一路以及變3文藝街延伸開闢，3案總經費10.6億元，由內政部全額補助，但因物價上漲，實際總經費約需12億元，後續將再持續協調內政部爭取差額補助。

謝嘉仁指出，文青里約有5000戶居民，目前只有一條文青路一條聯外道路，上下班時間都會塞車，道路打通之後，文青里要連到文化一路就會多一條路，可以有效疏解車流，希望能盡速打通。

內政部 塞車 林口

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