藍批桃市圖書館指標墊底 綠為鄭文燦辯護

桃園市文化局昨天到議會工作報告，藍營議員質疑市立圖書館業務多項排名不佳。民進黨團今天表示，市府8年來購書預算從5300萬提高到1.39億，藏書也成長2倍，呼籲站在「巨人肩膀」上的張市府持續精進。市圖則發表聲明，強調桃園購書經費已居全國之冠，去年也獲教育部頒發5個獎項，未來會持續提升桃園閱讀力。

民進黨團表示，根據國立公共訊資圖書館統計，2014年升格前桃園縣購書預算約僅5300萬元，升格後2020年達到1.2億元，2021年更提升到1.39億元；升格前桃園只有20座圖書館分館，升格後共興建15座圖書分館及1座圖書總館；升格前桃園縣藏書及非書資料量為200萬本，2021年已達442萬本，成長超過2倍，全年度圖書資訊借閱人次也從74萬提升至163萬。

民進黨團表示，前市長鄭文燦任內大力投入圖書館事業，獲得第一屆教育部圖書館事業貢獻獎 「地方首長獎」，現在張善政市府推動圖書館業務是建立在鄭文燦打下的優質根基，鄭的努力不可忽視，共同監督市政以市民利益為優先，才是市民所樂見。

市圖館長唐連成表示，教育部3月公布「111年臺灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」，桃園共榮獲「民眾每人資源投入經費」第1名、「民眾持證比例表現」第2名、「民眾每人網站資源使用次數」第2名、「民眾每人擁書冊數」第4名及「民眾每人到館次數」第5名等獎項。

唐連成表示，市府為了新總館特別編列購書經費2億元，分列3年採購新總館館藏，去年桃園市立圖書館總館及分館購書經費達1億6500萬元，投入購書資源為全國第1；新總館去年12月17日起開始試營運，至今也已吸引超過110萬人次，相信隨著新總館開幕營運，桃園市閱讀力會持續提升。