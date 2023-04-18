自願進隔離病房照顧確診童 新竹保母獲選全國模範勞工
新竹市保母邱鈺淇和計程車駕駛廖子雲工作表現優異，今年獲選為全國模範勞工，堪稱竹市勞工之光。其中，邱鈺淇從事幼教保母工作21年，並受市府社會處委託照顧安置兒童，去年疫情嚴峻之際，還自願進隔離病房照顧確診2名幼童，用愛心與耐心守護孩子成長，令人敬佩。
竹市府勞工處指出，邱鈺淇19歲起從事幼教保母工作，曾任托兒所保育員、幼稚園教師，並於2000年榮獲新竹市幼教優良教師獎，現為照顧社會處安置兒童的專業人員。
「一個瘦小恐慌、聽不見也不曾開口說話的稚幼臉龐站到我面前，從此開始了陪伴安置幼童往返醫院的日子。」邱鈺淇回想，6年前剛成為在宅保母時，接到居家托育服務中心來電，詢問願不願意照顧由社會處安置的小孩，從此展開另一階段的人生經驗。
邱鈺淇曾照顧右半邊肢體動作遲緩的女嬰，也陪伴過聾啞兒檢查、開刀、追蹤及學習手語等。她說，從安撫幼童心靈、照顧生活起居、陪伴就醫、增進語言溝通能力等，讓她深刻體會到社會上仍有許多需要幫助的人，也更有決心想持續照顧這些孩子。
去年5月新冠肺炎嚴峻期間，邱鈺淇照顧的孩子發燒，經醫院判定確診。她分享因幼童家人無法陪同加上社工聯繫不上適合人選，自願進入隔離病房照顧，孰料另名安置幼童也確診，她決定在加護病房照顧2名幼童，減緩幼童因確診隔離產生不安的情緒。
同樣獲選為全國模範勞工的計程車運將廖子雲加入工會服務超過18年，他熱忱工作和優異表現，榮獲職業勞工組全國模範勞工殊榮。廖先生在工會中擔任會員代表和監事，一直以來忠實地為會員提供服務，他的奉獻和辛勤也獲全體會員的愛戴和推崇。
市長高虹安說，邱、廖2人能得到此項殊榮不僅是個人的榮耀，更是新竹之光。勞工處將於22日在新竹市身心障礙者綜合大樓（龍山西路99號）舉辦「卓越勞動 點亮新竹」表揚大會，將表彰包含這2人優秀人士在內的230位模範勞工，活動當天還有展示職業訓練成果和勞動權益宣導攤位，歡迎民眾一起慶祝五一勞動節。
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