「通霄」最美地標小花園 退休裝潢工變園丁3年展成果

苗栗縣通霄鎮中正路（苗128）進入市區旁矗立的「通霄鎮」指示牌，近來周邊花團錦簇，吸睛度百分百，有來自宜蘭的返鄉遊子驚艷不已，形容是通霄最美地標小花園，甚至有網友還留言想請教種花撇步，而這幕後園丁是當地退休裝潢工賴清華，歷經3年用心栽植展現的成果。

這處小花園位在中正路與竹林橋路口處，是都市計畫區內的畸零綠地，多年前公所設置有「Welcome 通霄鎮」指示牌，周邊有施做綠美化，但年久荒廢雜草叢生。當地平安里環保志工隊長賴清華，3年前開始，每天早晨打掃環境後熱心整理，栽植九重葛、蜀葵、孤挺花，目前正值花期，爆炸盛開，花朵嬌豔欲滴，色彩繽紛，不禁讓人要多看幾眼。

返鄉遊子艾蜜莉在臉書「通霄人（讚）出來」發文，「從宜蘭回來...我只能說真的是太。過。份。了 ~怎麼可以那麼美！感覺花都快從花壇滿出來」；她還說「辣眼；顏色太衝擊了對眼睛不好；有密集恐懼症不要來。」

今年71歲的賴清華從事裝潢工作退休後，加入平安里環保志工隊並擔任隊長，這處小花園就位在其住家斜對面。他說，以前看到這裡長滿雜草，感覺很可惜，就開始自行翻土種花來美化，每天掃完馬路就來澆水，一開始只種九重葛，然後有朋友提供孤挺花苗及蜀葵種子，主要是孤挺花歷經3年才繁殖到密集程度，加上蜀葵顯得更有層次感。