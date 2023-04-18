快訊

唱國歌、讀國父遺囑 郭台銘曝參選總統進度：給我30天說清楚

阿雅9年前嫁西藏轉世仁波切　卸下明星光環成「禪學講師」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「通霄」最美地標小花園 退休裝潢工變園丁3年展成果

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
「通霄鎮」指示牌周邊花團錦簇，吸睛度百分百，有返鄉遊客驚艷的形容是通霄最美地標小花園。記者吳傑沐／攝影
「通霄鎮」指示牌周邊花團錦簇，吸睛度百分百，有返鄉遊客驚艷的形容是通霄最美地標小花園。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣通霄鎮中正路（苗128）進入市區旁矗立的「通霄鎮」指示牌，近來周邊花團錦簇，吸睛度百分百，有來自宜蘭的返鄉遊子驚艷不已，形容是通霄最美地標小花園，甚至有網友還留言想請教種花撇步，而這幕後園丁是當地退休裝潢工賴清華，歷經3年用心栽植展現的成果。

這處小花園位在中正路與竹林橋路口處，是都市計畫區內的畸零綠地，多年前公所設置有「Welcome 通霄鎮」指示牌，周邊有施做綠美化，但年久荒廢雜草叢生。當地平安里環保志工隊長賴清華，3年前開始，每天早晨打掃環境後熱心整理，栽植九重葛、蜀葵、孤挺花，目前正值花期，爆炸盛開，花朵嬌豔欲滴，色彩繽紛，不禁讓人要多看幾眼。

返鄉遊子艾蜜莉在臉書「通霄人（讚）出來」發文，「從宜蘭回來...我只能說真的是太。過。份。了 ~怎麼可以那麼美！感覺花都快從花壇滿出來」；她還說「辣眼；顏色太衝擊了對眼睛不好；有密集恐懼症不要來。」

今年71歲的賴清華從事裝潢工作退休後，加入平安里環保志工隊並擔任隊長，這處小花園就位在其住家斜對面。他說，以前看到這裡長滿雜草，感覺很可惜，就開始自行翻土種花來美化，每天掃完馬路就來澆水，一開始只種九重葛，然後有朋友提供孤挺花苗及蜀葵種子，主要是孤挺花歷經3年才繁殖到密集程度，加上蜀葵顯得更有層次感。

賴清華說，孤挺花有雙辦與單瓣，雙辦的較少見，目前數量也不多，之前因為有被偷挖，才移植回住家騎樓來繁殖，將等數量夠了再移植回去花園裡。

返鄉遊子艾蜜莉形容「怎麼可以那麼美！感覺花都快從花壇滿出來」。記者吳傑沐／攝影
返鄉遊子艾蜜莉形容「怎麼可以那麼美！感覺花都快從花壇滿出來」。記者吳傑沐／攝影
密集的孤挺花，加上直聳的蜀葵也盛開，色彩繽紛，不禁讓人要多看幾眼。記者吳傑沐／攝影
密集的孤挺花，加上直聳的蜀葵也盛開，色彩繽紛，不禁讓人要多看幾眼。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣

延伸閱讀

因疫情休園2年 苗栗縣通霄秋茂園開園囉！

白沙屯拱天宮清明節連假有交管 通霄警方加強疏導

嘉市著名地標行嘉吊橋鏽蝕將整修 5月5日起暫時封橋

珍珠小童新對手？澎湖新地標「城前鮮蚵」吸睛 網：有夠蚌

相關新聞

桃園林口地區塞車待解 市府：變1道路開闢年底動工

桃園市龜山區人口去年已破17萬大關，林口地區建案林立，尖峰時刻經常塞車，當地文青里長謝嘉仁在里基層會報反映變1道路能盡速...

藍批桃市圖書館指標墊底 綠為鄭文燦辯護

桃園市文化局昨天到議會工作報告，藍營議員質疑市立圖書館業務多項排名不佳。民進黨團今天表示，市府8年來購書預算從5300萬...

自願進隔離病房照顧確診童 新竹保母獲選全國模範勞工

新竹市保母邱鈺淇和計程車駕駛廖子雲工作表現優異，今年獲選為全國模範勞工，堪稱竹市勞工之光。其中，邱鈺淇從事幼教保母工作2...

「通霄」最美地標小花園 退休裝潢工變園丁3年展成果

苗栗縣通霄鎮中正路（苗128）進入市區旁矗立的「通霄鎮」指示牌，近來周邊花團錦簇，吸睛度百分百，有來自宜蘭的返鄉遊子驚艷...

竹市前瞻補助停車場進度落後被解約 營造商槓市府

新竹市「停七」停車場工程去年底驚傳市府與承攬廠商解約，工程停擺迄今。廠商向本報投訴指市府漏列600萬元粉刷工資在先，又不...

桃園市圖多指標墊底 挨批文化沙漠

桃園市立圖書館新總館開館約4個月，參觀人次已經突破百萬。不過市府文化局昨天到議會工作報告，多名議員紛紛質疑，桃園市圖書館...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦