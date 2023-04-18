竹市前瞻補助停車場進度落後被解約 營造商槓市府

新竹市「停七」停車場工程去年底驚傳市府與承攬廠商解約，工程停擺迄今。廠商向本報投訴指市府漏列600萬元粉刷工資在先，又不給他們展延工期，反而選擇解約重新發包是捨近求遠，也嚴重影響其商譽，市府交通處回應當初有發文要求廠商先施作後補工資，但廠商依舊延遲施作，後續也提不出具體趕工計畫才會依約解約，確保市府權益。

新竹市政府爭取到中央前瞻計畫補助共投入2.8億元，在西大路興建地下1層、地上4層的立體停車場，原訂2022年完工。但廠商被市府解約後撤出並拆掉鷹架，現場仍為工地。

停七停車場工程原本由繼信營造承攬，該廠商為新竹經營30多年的老牌營造商。董事長蔡東宏表示，此案在2020年11月簽約，他們配合市府要辦燈會的停車需求，後續又因應重新地質鑽探等狀況，直到2021年8月才開工，期間營建成本上升，又碰上疫情缺工缺料嚴重，市府卻不給予合理工期。

蔡東宏指出，尤其市府漏列600萬元粉刷預算，去年一整年都要求市府完成編列，但市府卻遲未能補上；許多工項都必須先完成粉刷才能進行，「沒有粉刷怎麼裝潢？」據此應只落後5%，但市府卻是看整體狀況指責廠商嚴重落後57%，讓他們難以接受。

「從事30多年營造從沒遇過這種事。」蔡東宏也認為，去年8月起被指工期落後，11月、12月間只開了2次趕工會議就被市府解約，12月15日當天市府還會同警方到工地送解約公文，讓工地人員都感到被突襲，他認為許多工程都面臨疫情延遲全球皆然，自家工程卻像被針對，當時正逢新舊市府交接，「感覺像被當祭旗，為了轉移查大秘寶的焦點。」

市府交通處回應，停車場結構原本去年6月要完成，但廠商直到去年底解約頂樓都還沒完成，並強調漏列粉刷工資是事實，但合約仍有此工項，因變更契約行政程序冗長，當時市府有發公文請廠商先施作，後續會再補工資，但廠商施作進度依舊不如預期。

市府交通處說明，因下雨、疫情、過年等不可抗力因素，依照工程契約該給的工期都會給，但廠商認為漏列粉刷工資600萬元，卻要求展延200天工期，對應該工程預算規模不合理；且依照雙方合約只要工程落後10%就要停止付款、落後20%就可解約，市府處理過程都有依法行政。

此外，市府交通處要求廠商提出趕工計畫，並找來第三方公正單位包含專家學者與土木結構技師擔任審查委員，協助廠商追上工期，但廠商提出的計畫不具體「要多派多少工人、幾台機具都不清楚」，第二次送來內容也大同小異，委員認為廠商並不積極，再延宕恐超過履約時間才會依法解約。

繼信營造不滿1815萬元履約保證金被扣、多期工程款項未領，也認為市府解約損及商譽，共求償9000多萬元。市府交通處指出，此案進入行政院公共工程委員會調解，一切以行政程序處理，至於現有完成的工程將驗收，近日將重新發包，預計明年3月完工啟用。