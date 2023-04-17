樂信瓦旦紀念公園垃圾長草挨批 桃市府竟5年未點交管理

桃園市復興區樂信．瓦旦紀念公園設置5年多來，市政府原住民族行政局興建設施完成至今，卻遲未點交，今天樂信．瓦旦忌日，市議員陳治文接獲王姓民眾投訴，指稱至該公園獻花紀念，看見滿地垃圾和土堆、長雜草，最後還隨手清理垃圾和雜草，批評市府未做好環境維護和管理責任。

市府原民局今天下午表示，樂信．瓦旦紀念公園，是桃園市府在2017年興建完成，過程發生重大疏失，該紀念公園至今還沒有交給復興區公所管理，感謝熱心民眾長期默默割草、維護環境，該局決定21日將該公園點交給復興區公所管理，明天會去了解和處理紀念公園雜草等問題。

樂信．瓦旦遺族、市府原民局前局長林日龍表示，當初原民局興建樂信．瓦旦紀念公園，由遺族捐贈三分之二土地給市府原民局，上方墓園為私人土地，市府興建紀念公園後，交由市府風管處清潔和割草維護環境，上方墓園由遺族私人維護割草，未放任長雜草，應是民眾誤會了。

王姓民眾投訴指稱，他從台北到樂信．瓦旦公園獻花紀念，看見滿地垃圾及土堆、雜草，覺得市政府沒有做好管理，他還把現場垃圾及雜物清除後離開。

陳治文表示，樂信．瓦旦紀念公園有紀念原民政治家，也是羅馬公路景點之一，興建完工至今，原民局未將公園管理業務移交復興區公所，形同無人管理的公園，紀念碑前還有未移置的土堆，呼籲原民局盡速將公園整理好及定期派人維護清潔。