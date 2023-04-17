新竹新夜市開幕送折抵券擠爆惹怨 停車、徒步區方案出爐

新竹縣芎林鄉文山夜市上周三開幕，吸引許多人朝聖，現場爆滿，引發停車位、垃圾桶太少等問題，對此，攤商代表與新竹縣農會今天下午開會，預計將於縣農會後方增設停車場，以及讓行人與機車動線分流。據悉，夜市在五月底前將會每周發送限量500份的30元夜市抵用券，預計仍會吸引滿滿人潮，也考驗夜市的應變能力。

芎林文山夜市號稱要挑戰新竹周三最大夜市，首日開幕出現大爆滿盛況，由於前往夜市的人潮超乎預期，造成文山路、三民路交通大打結，驚動警方派員協助維持秩序，有民眾在臉書上ＰＯ文，貼出一張塞車照，「附近馬路的車潮人潮已塞爆」，對此，粉專「芎林文山夜市」PO出盛況照，並承諾「開幕第一天有很多地方不完善，我們會一一改進，謝謝大家！」

根據派出所統計，上周三湧入約3000人，汽車300台、摩托車800台以及攤車150輛，龐大的交通流量造成文山路大癱瘓。對此，新竹縣議員鄭昱芸日前也緊急聯繫了相關人士討論芎林夜市周遭交通問題。

新竹縣農會今天下午與攤商代表開會，會議中有三項解決方案出爐，針對民眾最在意的停車問題，未來將引導到縣農會後方的土地停車，近期就會劃設停車格。此外，要分流行人與機車動線，預計會圍出行人徒步區，保障行人安全。攤商們未來也將籌組管理委員會，針對相關問題來統一解決。

對此，攤商代表也回應，目前正在重新檢討停車位置與動線規劃，待方案確定後，會在粉專上公布，未來會提供給民眾舒適滿意的空間，也歡迎再度前來芎林文山夜市。