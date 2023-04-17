新竹水情燈號綠轉黃 寶山、寶二壩堤礫石裸露

新竹地區水情燈號從綠燈轉為黃燈，目前寶二水庫與寶山水庫的合計蓄水量僅約38%，可見壩堤下礫石裸露。北水局今天說，目前為枯水期末尾，5月將進入豐水期，預計會改善。

水利署北區水資源局副局長郭耀程接受中央社記者電訪表示，寶山水庫及寶二水庫為聯通設計，目前寶二水庫與寶山水庫的合計蓄水量約38%，由於目前為枯水期末尾，水量較少，在5月將進入豐水期，預計會改善。

郭耀程說，台灣分有豐水期跟枯水期，從5月開始會進入梅雨季及颱風期，直至10月皆會帶來雨量；而從11月至隔年4月為枯水期，僅春雨挹注，降雨量較低。

郭耀程指出，雖即將進入豐水期，但天氣變化無常，為求保險起見，水情燈號從綠燈轉為黃燈，呼籲各界節約用水。

自來水公司今天也發布新聞稿指出，降雨不如預期，新竹地區水庫蓄水逐漸下降，供水情勢轉趨吃緊，為提前因應水情變化，經濟部日前開旱災緊急應變小組會議，決議從4月13日起新竹地區水情燈號由綠燈轉為黃燈。