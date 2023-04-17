竹市接獲疑似登革熱個案通報 啟動環境清消全力防治

新竹市衛生局15日晚間接獲通報ㄧ例登革熱快篩陽性病例，這是竹市今年第一例疑似本土病例，衛生局指出，目前該名疑似感染個案已居家隔離，衛生局亦第一時間展開疫情調查、啟動相關防治措施，並安排環境清消作業。

衛生局說明，該名個案為30歲外國籍女性移工，無疾病史，平日搭乘公司交通車上下班，11日晚上出現發熱、出疹症狀，自行服藥，14日因發燒、出疹、頭痛症狀持續，自行就醫，經醫院初步快篩為陽性而於15日通報。

衛生局指出，透過疫情調查後，隨即進行個案家戶半徑50公尺病媒蚊密度調查，要求加強孳生源清除等工作，目前已衛教個案自我隔離，居家吊掛蚊帳，避免蚊蟲叮咬，感染他人。其同住宿舍室友皆無相關症狀，將持續加強疫情監測，以阻絕疾病可能的傳播。

環保局表示，經查個案居住的社區環境巷弄及角落民眾有較多堆放雜物、空地和菜園，民眾亦有使用水桶儲水習慣，查獲多處積水容器及病媒蚊孳生源，已第一時間安排環境清消作業、各相關單位協助孳生源清除及環境整頓，避免疫情擴散。

衛生局呼籲，民眾需加強住家環境積水容器的巡、倒、清、刷和環境衛生，同時應做好務必做好防蚊措施，包括穿著淺色長袖衣褲、身體裸露部位塗抹衛福部核可的防蚊藥劑。