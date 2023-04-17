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燦規政不隨 桃市府可望保留「大溪李金興墓園」
桃園大溪重要拓墾家族的「李金興墓園」日前傳出即將被市府徵收為大溪行政園區，引發地方關注。桃園市副市長蘇俊賓今天下午前往現勘，強調區段徵收計畫固然重要，但文化資產也不能忽視，市府相關單位將提出可能性的保存方案，未來將在兩者間取得平衡點及共識，為都市計畫與文化資產保存努力。
李金興墓園擁有超過200年歷史，是桃園重要的文化資產，但桃園市府如今在推動大溪行政園區計畫，李金興家族墓園因鄰近園區而被劃為行政用地，令李家後人震驚。臉書粉專「台灣古墓偵探社」也發文，要求張善政市府不應「燦規政隨」，不要成為桃園歷史文化的殺手。
蘇俊賓今天下午偕同文化局、地政局、都發局、大溪區公所代表與「祭祀公業法人桃園縣李金興公」主任管理人李訓塗及家族成員代表一同前往墓園現勘。
蘇俊賓表示，該墓園雖然目前仍非屬桃園市文化資產及列冊標的，但已協調市府文化局盡速辦理祭祀公業所提出的文化資產審議申請，地政局與都發局也會同步評估以「宗祠專用區」方向規畫保留墓園；區段徵收計畫固然重要，但重要的文化資產，市府也會全力審議保存。
市府表示，考量該墓園與周邊西南側邊界尚有夾雜其他私人土地，初步協調，將由地政局及都發局將墓園連同周邊土地畫設為較方整的宗祠專用區，祭祀公業法人仍參加區段徵收，並採指定配回宗祠專用區，以達到保留墓園的訴求，整體規畫上亦較具完整性。
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