燦規政不隨 桃市府可望保留「大溪李金興墓園」

桃園大溪重要拓墾家族的「李金興墓園」日前傳出即將被市府徵收為大溪行政園區，引發地方關注。桃園市副市長蘇俊賓今天下午前往現勘，強調區段徵收計畫固然重要，但文化資產也不能忽視，市府相關單位將提出可能性的保存方案，未來將在兩者間取得平衡點及共識，為都市計畫與文化資產保存努力。

李金興墓園擁有超過200年歷史，是桃園重要的文化資產，但桃園市府如今在推動大溪行政園區計畫，李金興家族墓園因鄰近園區而被劃為行政用地，令李家後人震驚。臉書粉專「台灣古墓偵探社」也發文，要求張善政市府不應「燦規政隨」，不要成為桃園歷史文化的殺手。

蘇俊賓今天下午偕同文化局、地政局、都發局、大溪區公所代表與「祭祀公業法人桃園縣李金興公」主任管理人李訓塗及家族成員代表一同前往墓園現勘。

蘇俊賓表示，該墓園雖然目前仍非屬桃園市文化資產及列冊標的，但已協調市府文化局盡速辦理祭祀公業所提出的文化資產審議申請，地政局與都發局也會同步評估以「宗祠專用區」方向規畫保留墓園；區段徵收計畫固然重要，但重要的文化資產，市府也會全力審議保存。