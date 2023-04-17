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竹市關埔國小三期、市立幼兒園頻流標 今開邀標說明會

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
今天由新竹市副市長蔡麗清及秘書長張治祥在關埔國小辦理工程邀標說明會，並進行關埔國小三期工程現地領勘。圖／新竹市政府提供
今天由新竹市副市長蔡麗清及秘書長張治祥在關埔國小辦理工程邀標說明會，並進行關埔國小三期工程現地領勘。圖／新竹市政府提供

新竹市「關埔國小三期工程」及「新竹市立新竹幼兒園新建工程」已多次流標，經市府進行工程流標原因檢討，適度修正招標文件以符市場行情，今天由新竹市副市長蔡麗清及秘書長張治祥在關埔國小辦理工程邀標說明會，廣邀具有經驗豐富、優質施工廠商參與，希望盡快讓兩項重要教育工程順利發包。

工務處指出，關埔國小三期工程包括球場、跑道及大草原景觀工程與新建多功能體育館，總經費約3.2億元，但受到疫情及缺工和物價上漲等因素，至今已流標7次，經市府重新檢討工項後，將經費提高到3.3億元，且為吸引更多營造廠商有投標意願，今天舉行公開邀標說明會，以利4月底能順利上網招標。

另外，市立幼兒園拆除後的重建工程同樣面臨疫情及缺工等狀況，重建工程已流標4次，經重新檢討，總經費調高到2.4億元，並與關埔國小三期工程同時舉行廠商邀標說明會，期許能吸引廠商投標意願。

工務處表示，經檢討關埔國小三期工程及新竹市立新竹幼兒園工程兩案流標原因後，市府除透過在適度調整招標文件，亦給予合理的預算及工期，工程推動的過程中，也會在適法且公正的方式下辦理，誠摯邀請優秀施工團隊參與。

教育處表示，這次召開邀標說明會，請建築師說明整體規畫設計現況及需求，提出工程標案優化條件，並現勘學校現地環境，各營造廠商可以更瞭解工程內容並提高參與投標意願，讓家長、孩子殷切期盼的校舍盡快順利決標施工。

蔡麗清表示，市長高虹安積極參加多場座談會、公聽會，在聽取各方意見回饋後，皆能感受到家長對於學區規畫與工程發包問題的關心，而要全面改善學區畫分問題，校舍工程如質如期完工也是相當重要的一環。

關埔國小校長陳思玎說，關埔國小三期工程基地位置目前以工程圍籬確實區隔教學區，以維護師生安全；關埔國小的校舍工程已全數完工，感謝各界對關埔國小工程的關心，希望這次在透過市府、建築團隊及學校共同努力下，能使工程能順利決標並如期如質完工，讓孩子能有安全合宜的活動空間。

新竹 幼兒園 疫情

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