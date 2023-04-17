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新竹市綠門戶工程延宕惹民怨 市府估6月底完工

中央社／ 新竹市17日電

新竹市政府與國立清華大學進行「光復路綠門戶」改善工程，有民眾反映，工程延宕封路交通不便，市府說，因台電施工等工程而延後，預計今年6月底完工。

有民眾在臉書反映指出，有關「光復路綠門戶」改善工程，原本預計在去年底完工，直到現在仍進行施工，圍籬也未拆，光是一個公車站就蓋了1年多，造成附近交通不便。

新竹市政府提供新聞資料指出，「清大轉運站」原訂於去年3月開始施工，卻因台電管線阻礙及台電內部作業，導致電箱遷移延至去年9月中完成，轉運站才能進行施工。

市府表示，但啟動工程在開挖後又遭遇地下管線與排水溝遷移等不可預期狀況，需與相關管線單位協調遷移，導致轉運站施工期程往後調整。

市府指出，原候車亭高度僅3公尺，公車無法緊靠，遇雨民眾上下車不便，且常有公車駕駛不小心撞到候車亭，經檢討改善，已將候車亭提升至4.6公尺，民眾上下車將不再淋雨。

市府說，而在公車避車彎部分，考量一旁宿舍空間使用需求無法拆除圍牆退縮，公車停靠區已退縮至最大空間約1.8公尺，完工後將配合標線調整，讓車流更加順暢，整體綠門戶工程預計6月底前全部完工。

公車 台電 新竹

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