快訊

明高溫恐飆36度！這日雨彈炸全台 本周降雨趨勢一圖看懂

侯友宜被告怎麼「辦」？ 法界：「搓圓仔湯」不易偵查

苗栗後龍新建納骨塔疑遭詐騙集團利用 呼籲鄉親愛注意

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
後龍鎮立新建聚善堂納骨塔，規畫有一樓骨灰位6920個，骨骸位289個，今天順利完成驗收，但尚未開始收費。記者吳傑沐／攝影
後龍鎮立新建聚善堂納骨塔，規畫有一樓骨灰位6920個，骨骸位289個，今天順利完成驗收，但尚未開始收費。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣後龍鎮立新建納骨塔聚善堂，今天剛完成驗收，尚未申請使用執照，但近來有鄉親前往農會欲繳款買塔位，公所才警覺疑遭詐騙集團利用或是誤傳假訊息；對此，公所緊急對外呼籲「後龍第二納骨塔聚善堂尚未開始收費，收到不明繳費訊息，必定有詐。」

後龍鎮新建聚善堂納骨塔，斥資1億多元，規畫有一樓骨灰位6920個，骨骸位289個，今天順利完成驗收，目前送消防審查，審查過後就可以申請使用執照，預計今年五月底前正式落成啟用。

「鄉親啊~愛注意~」後龍鎮長謝清輝表示，聚善堂尚未取得使用執照更還沒開始收費，近期有民眾接獲通知可繳費，是假消息，更可能是詐騙集團的招數。他強調，鎮公所不會透過「非專線電話」、「手機號碼」、「簡訊」通知民眾。

由於最近申請者中有許多年長者，請周遭親朋好友務必多提醒、多查證，預防詐騙從互相關懷開始。鄉親如果接到疑似詐騙電話，可打165反詐騙專線或後龍殯葬管理所專線查證：037-730353、037-730250、037-730242。

詐騙集團 謝清輝 農會

延伸閱讀

彰化二林經過不方便的時機 今啟用1.3億元納骨塔

苗栗銅鑼西湖溪堤岸太陽能光電場案 地方擔憂搶走綠地

苗栗推動中小學數位學習 今年暑假再辦4場酷課雲研習

假投資股票騙面交鉅款 南警埋伏逮4嫌追回200萬元

相關新聞

桃園學生專車「120條路線」恐裁撤 市府：不得貿然停駛

桃園市多所高中學生專車，傳出因駕駛荒面臨停駛或路線減併，初估受影響學生人數約5000人。市府交通局下午表示，經統計共有2...

新竹新夜市開幕送折抵券擠爆惹怨 停車、徒步區方案出爐

新竹縣芎林鄉文山夜市上周三開幕，吸引許多人朝聖，現場爆滿，引發停車位、垃圾桶太少等問題，對此，攤商代表與新竹縣農會今天下...

樂信瓦旦紀念公園垃圾長草挨批 桃市府竟5年未點交管理

桃園市復興區樂信．瓦旦紀念公園設置5年多來，市政府原住民族行政局興建設施完成至今，卻遲未點交，今天樂信．瓦旦忌日，市議員...

竹市接獲疑似登革熱個案通報 啟動環境清消全力防治

新竹市衛生局15日晚間接獲通報ㄧ例登革熱快篩陽性病例，這是竹市今年第一例疑似本土病例，衛生局指出，目前該名疑似感染個案已...

燦規政不隨 桃市府可望保留「大溪李金興墓園」

桃園大溪重要拓墾家族的「李金興墓園」日前傳出即將被市府徵收為大溪行政園區，引發地方關注。桃園市副市長蘇俊賓今天下午前往現...

竹市關埔國小三期、市立幼兒園頻流標 今開邀標說明會

新竹市「關埔國小三期工程」及「新竹市立新竹幼兒園新建工程」已多次流標，經市府進行工程流標原因檢討，適度修正招標文件以符市...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦