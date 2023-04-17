苗栗後龍新建納骨塔疑遭詐騙集團利用 呼籲鄉親愛注意

苗栗縣後龍鎮立新建納骨塔聚善堂，今天剛完成驗收，尚未申請使用執照，但近來有鄉親前往農會欲繳款買塔位，公所才警覺疑遭詐騙集團利用或是誤傳假訊息；對此，公所緊急對外呼籲「後龍第二納骨塔聚善堂尚未開始收費，收到不明繳費訊息，必定有詐。」

後龍鎮新建聚善堂納骨塔，斥資1億多元，規畫有一樓骨灰位6920個，骨骸位289個，今天順利完成驗收，目前送消防審查，審查過後就可以申請使用執照，預計今年五月底前正式落成啟用。

「鄉親啊~愛注意~」後龍鎮長謝清輝表示，聚善堂尚未取得使用執照更還沒開始收費，近期有民眾接獲通知可繳費，是假消息，更可能是詐騙集團的招數。他強調，鎮公所不會透過「非專線電話」、「手機號碼」、「簡訊」通知民眾。

由於最近申請者中有許多年長者，請周遭親朋好友務必多提醒、多查證，預防詐騙從互相關懷開始。鄉親如果接到疑似詐騙電話，可打165反詐騙專線或後龍殯葬管理所專線查證：037-730353、037-730250、037-730242。