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桃園學生專車「120條路線」恐裁撤 市府：不得貿然停駛

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市多所高中學生專車，傳出因駕駛荒面臨停駛或路線減併，經統計共有21所學校約120條路線將受到影響。 圖／聯合報系資料照
桃園市多所高中學生專車，傳出因駕駛荒面臨停駛或路線減併，經統計共有21所學校約120條路線將受到影響。 圖／聯合報系資料照

桃園市多所高中學生專車，傳出因駕駛荒面臨停駛或路線減併，初估受影響學生人數約5000人。市府交通局下午表示，經統計共有21所學校約120條路線將受到影響，交通局已與教育局聯手協調業者整合資源，並請業者在尚未有解決方案前，不得貿然停駛，務必維持接駁服務。

桃園學生專車由各校自行與客運業者洽談路線，不過近年客運業深受疫情衝擊、招不到駕駛，只要人數不足學生專車就有可能面臨裁撤。

大園國際高中自去年9月起至今已裁掉觀音線、龍潭線及新屋線3條學生專車路線，若沒有專車，學生必須在中壢轉車，非常辛苦。內壢高中也提到，今年2月底、3月初客運業者就通知「大溪線」因人數過少要裁撤，校方趕緊向市府反映，業者才承諾大溪線將營運至本學期結束，但若下學年搭乘人數仍未改善，大溪線就會正式裁撤。

交通局長張新福表示，近年受疫情影響，客運載客量下滑，業者面臨大批駕駛員離職潮，已嚴重影響業者營運狀況，有業者研議於下一學年度開始，桃園市學生專車路線將全面停駛，經統計共有21所學校約120條路線將受到影響，受影響的路線，已請教育局與各校研議是否與鄰近學校路線整併，為整合資源也研議採遊覽車包租方式提供學生專車服務。

張新福表示，駕駛員缺額問題是各業者共同面臨的問題，為了協助業者招募駕駛員，交通局除了每月補助市區公車駕駛員6000元薪資補貼外，交通部公路總局也祭出多項擴大徵才就業留才補助方案，希望協助業者度過困境，提高運能及服務品質。

桃園 疫情 教育局

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