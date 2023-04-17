桃園新LOGO遭網嘲笑「太像林北」 市府回應了

桃園市政府上周公布全新識別意象LOGO，沒想到卻被網友笑稱「桃」字乍看之下很像「林北」。對此，市府新聞處長羅楚東回應，市府認同設計團隊努力以創意為家鄉提升能見度，網友的評論，市府都會予以尊重。

桃市府12日公布全新城市識別意象，由桃園在地年輕設計師范筑宣操刀，市長張善政當時大讚，全新識別意象很生動、活潑及溫暖，用意並非取代市徽，而是希望能在未來與市徽相互搭配，以其活潑意象運用於文宣、名片設計及各種活動場合，展現城市的活力及願景。

昨日有網友將這款新LOGO上傳到臉書社團「靠北設計師」，表示桃園地方政府新標誌很好活潑不失創意，有科技大城的氣度。意外引發網友笑虧LOGO上的桃字像是「林北」。其他網友也表示「現在除了台北市、新北市，還多了林北市」、「林北桃園，如果是這層意義很厲害」、「林北？好派」。

羅楚東表示，市府新LOGO是由年僅27歲的在地設計師操刀，代表魅力桃園、婦幼永善、環保永續與智慧科技等概念，新logo呈現的科技、年輕與活力意涵，市府非常認同，也充分感受到設計團隊努力以創意為家鄉提升能見度的心意；至於網友的評論，市府都會予以尊重，未來會持續為年輕團隊打造更多展現創意的舞台，以實際行動支持桃園的年輕人。