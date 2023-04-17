苗栗頭份20日現場徵才 19家廠商618個工作機會供選擇

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署4月20日上午9點至下午1點，在苗栗縣頭份市民生里社區活動中心（頭份市中華路595號）辦理現場徵才活動，19家廠商提供618個職缺，其中7成高中職畢業即可應徵。

4月20日微才活動，包括富田電機、佳邦科技、高雄空廚、太平洋崇光百貨、振宇五金、尚順開發，及立康生醫等19家廠商，提供機構設計、設備軟體、製程工程師以及技術員、品檢員、包裝作業員、儲備幹部、餐飲服務員，及客服人員等618個職缺。

勞動力發展署桃竹苗分署苗栗就業中心主任陳懷峰表示，跨產業聯合徵才提供多元化職缺，民眾可依據希望的產業、薪資待遇、工作地點，或時間等選擇，其中，光學鍍膜技術光馳科技招募各類工程師及採購相關人員，多數工程師薪資4萬元以上，此外，邁斯科生醫誠徵固定日班、周休二日技術員及品保專員等，想進入生醫產業的求職者可多把握機會。

苗栗就業中心指出，徵才7成職缺高中職畢業即可應徵，鼎元光電技術員、承鼎精密機台操作工、富田電機生產技術員、高雄空廚現場包裝人員，及振宇五金門市人員等職缺經驗不拘，歡迎即將畢業求職青年，及待業、轉業的求職者，把握與企業人資直接面試的機會，透過面對面晤談找到工作。

另，勞動部勞動力發展署協助待業超過6個月的15歲至29歲青年，推出「青年職得好評計畫」，協助失業青年釐清職涯發展方向、提升求職技巧，並運用工作卡（職涯履歷表）展現個人就業優勢，只要在完成諮詢後的3個月內尋職成功，並連續受僱滿3個月以上，就可以獲得3萬元尋職獎勵金。

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