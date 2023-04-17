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許厝港自行車大橋通車 張善政：串連濱海生態旅遊廊帶

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導
桃園市大園區許厝港自行景觀大橋今舉行通車典禮，通車後將可串聯濱海生態旅遊廊帶。記者陳右豪／攝影
桃園市大園區許厝港自行景觀大橋今舉行通車典禮，通車後將可串聯濱海生態旅遊廊帶。記者陳右豪／攝影

桃園市大園區許厝港自行景觀大橋今舉行通車典禮，出席典禮的市長張善政表示，去喜歡騎自行車的民眾受老街溪出海口阻隔，必須繞行台61線側車道才可到達對岸，大橋通車後，將可串聯濱海生態旅遊廊帶，提昇鐵馬族通行便利。

環保局長陳世偉表示，市府於2016年接受營建署委託代管許厝港重要濕地，秉持「以鳥為本」的原則積極規劃許厝港整體營造計畫，陸續拆除非法魚塭，展開濕地生態復育工程，吸引不少遊客前來欣賞水鳥。

陳世偉說，為了降低對水鳥的干擾，於許厝港濕地的核心區外，選擇遠離水鳥最常聚集的老街溪出海口灘地，興建自行車景觀大橋，工程於2021 年10月25日開工，並於今年1月11日完工，總長度200公尺，橋面寬4公尺，總工程經費9,473萬元。

陳世偉說，通車後提供行人及自行車通行，禁止汽機車進入，並將於大橋兩側裝設即時監視器遠端監控。橋身採薄型化及流線式設計，且鋼筋混凝土拱橋採用高強度抗硫混凝土，抗鹽分腐蝕，來降低後續養護成本。

桃園市大園區許厝港自行景觀大橋今舉行通車典禮，通車後將可串聯濱海生態旅遊廊帶。記者陳右豪／攝影
桃園市大園區許厝港自行景觀大橋今舉行通車典禮，通車後將可串聯濱海生態旅遊廊帶。記者陳右豪／攝影

自行車 濕地 老街 桃園 張善政

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