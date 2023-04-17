里長要求續辦醫療小管家 衛生局：龜山區今日開始營運

桃園市政府醫療小管家自2014年開始施行至去年底停辦，龜山區陸光里長聶哲淵於區政座談會詢問何時能夠再進駐。衛生局回應，今年2月已重新招標，今日開始營運，後續除復興區外，還會再擴大辦理。

衛生局表示，醫療小管家整合醫院社區醫院、藥局，針對65歲以上慢性病、獨居老人家庭，提供24小時緊急專線諮詢、醫療建議及轉診、掛號及視訊關懷服務。去年已陸續擴大至12區，今年會再重新辦理。

衛生局指出，醫療小管家勞務採購案已於昨日4月14日決標，龜山區由台北榮民總醫院桃園分院承作，龜山區據點於今日開始營運，據點地址位於龜山區陸光里集會所。

聶哲淵指出，里內長者已有2000多名，今年初停辦醫療小管家，以往的業務變成他要協助，因長輩測量血糖屬於侵入性行為，他也不具醫療背景可以協助幫忙，重辦應該也要增加服務，像是實體的長者運動教學以及衛教講座。