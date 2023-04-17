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鍾東錦視察文山國小老舊校舍整建 魔法教室下月完工

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
新校舍外觀頗具魔幻元素色彩，校方還取名文山魔法學校。圖／苗栗縣政府提供
新校舍外觀頗具魔幻元素色彩，校方還取名文山魔法學校。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣鍾東錦今天上午視察苗栗市文山國小老舊校舍整建工程，對於施工品質他感到滿意，且目前進度已達95％，新校舍外觀頗具魔幻元素色彩，預計下月即可完工，今年暑假過後可正式啟用，提供464位學童安全、優質的學習環境。

文山國小在民國69年興建的教學大樓，歷經921大地震後，出現耐力不足問題，雖在90年、97年2次進行校舍補強工程，但近年來陸續出現氯離子含量過高、梁柱龜裂、鋼筋外露、天花板泥塊崩落等情形，師生對於結構物的安全產生極大的疑慮，經教育部國教署專家認定已無補強必要，建議拆除重建。

縣府為了加強校園安全，積極爭取獲教育部核定納入「國民中小學老舊校舍整建計畫」補助1億5392萬元辦理拆除重建工程。

新建校舍規畫地上3層建物，總樓地板面積4424.37平方公尺，設置30間教室、輔導室1間、保健室1間、圖書室1間及無障礙電梯等；施工期間，暫時安排1至5年級約計10班259位學童在組合屋臨時教室上課，以維持學生的正常學習。

今天上午，縣長鍾東錦會同縣議員徐筱菁、許櫻萍、曾美露、張志宇、楊明燁、苗栗市長邱鎮軍、代表、里長、縣府工務處長古明弘、教育處長芯慧等人視察文山國小校舍整建工程進度及施工情形，並聽取簡報。　

建築師簡報說明，該項工程110年8月開工，耗時約21個月，目前進度已達95％，預計今年5月完工，工程的設計透過情境式的城堡、窗景、階梯與魔法格，並著重每一空間角落的童趣，讓孩子在玩中學，在玩中成長，並與藝術相融，豐富魔法情境與玩轉校舍建築的體驗，藉以鍛鍊孩子觀察能力，讓教室不僅是簡單的學習場所，而且能夠喚起學童想像力，萌發創新意識。

縣長鍾東錦表示，文山國小重建的校舍在今年暑假過後就可啟用，可滿足師生教學需求，促進校園整體的發展；尢其，新建校舍採用新奇的魔法元素設計理念，更讓小朋友在每一空間角落發現童趣，提升學習興趣，增進效益。

苗栗縣長鍾東錦今天上午視察苗栗市文山國小老舊校舍整建工程，對於施工品質他感到滿意，且目前進度已達95％，預計下月即可完工。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦今天上午視察苗栗市文山國小老舊校舍整建工程，對於施工品質他感到滿意，且目前進度已達95％，預計下月即可完工。圖／苗栗縣政府提供

鍾東錦 教育部 苗栗縣

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