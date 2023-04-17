桃園4青年職人現身分享創作 市府今起招募20職人創意

桃園市府青年局為鼓勵青年投入文創產業，推出桃園青年職人輔導暨產品開發創意競賽徵件開跑，預計招募20組青年職人，開發世界客家博覽會專屬文創商品，找來4位青年職人現身說法，局長侯佳齡今天說，青年職人招募即日起至5月16日，希望透過創意徵件產出專屬世客博的文創商品。

為召募青年職人參與，由青年職人鍾隆君、呂浴珊、李宜庭、陳品如4人，代表皮革、金工、繪畫、梭織工藝領域分享經驗和創作歷程，鍾隆君自創頑皮狗手工皮革品牌，他原在日商工作，因緣接觸皮革技藝，創作皮雕作品受喜愛；呂浴珊創作Yu-Shan手作金工品牌，他在大學研究所學習金工至今16年，希望訓練現代人耐心簡易打造金工作品。

陳品如開設Pin繪畫工作室，她曾擔任老師，現在嘗試向大人推廣繪畫樂趣，她希望大人工作之餘來體驗繪畫課程療育身心；李宜庭自創苦瓜織織品牌，喜歡織品投入梭織教學，她自稱從空間設計領域一直轉換創作，透過教學體驗，讓人很快舒緩壓力。