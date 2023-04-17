苗栗銅鑼西湖溪堤岸太陽能光電場案 地方擔憂搶走綠地

苗栗縣銅鑼鄉西湖溪堤岸3.5公里，計畫建置太陽光電場案，地方人士擔憂搶走綠地，今天表達反對，縣府表示將要求廠商蒐集意見，再據以修正或替代方案，甚或停止光電場案。

縣府規畫在西湖溪竹森大橋至樟九大橋3.5公里堤岸，設置11公尺寬、1萬6190片光電板，太陽光電場容量7285.5KV，縣府、廠商原訂今天上午11點在案場辦理說明會，後來臨時取消，但地方人士仍有疑慮到場，表達反對意見。

銅鑼鄉長謝昌年、縣議員黃芳椿、銅鑼鄉民代表鍾兆良，及銅鑼村長李松光等人說，太陽光電案場水岸公園東西兩岸，是鄉民散步休憩之處，

如果建設太陽能光電，將破壞公園景觀、住家地理環境，及既有的植栽樹木，不能讓太陽光電搶走竹森村的綠地。

縣府指出，今天的說明會臨時取消，擔心有些民眾沒有收到通知，因此派員到現場說明，光電場建置不會砍樹，影響現有植生，秒陽能版下方，並可規畫遮陽步道，並要求廠商應辦理堤岸範圍周邊綠帶維護及樹木修剪。

縣府聽到地方的意見，將要求廠商持續蒐集，希望取得共識，並據以修正或替代方案，甚至不排除停止光電場案，今天不算正式說明會，將來擇期由縣府召開，以昭公信。