竹縣人口飛速成長、城鄉醫療差距大 衛環委員來考察

立法院衛環委員會今天由召委邱泰源帶隊至新竹台大醫院生醫院區，考察分級醫療及原鄉醫療，其中，新竹縣人口近年增加多，醫療資源備受注目，邱泰源與衛環委員都很關心，盼新竹臺大生醫院區的二期擴建工程也刻不容緩，除了會要求各部會全力配合外，也期許能在預定時間內完工。

今天上午在座談會中，談到後疫情大新竹地區醫院與基層合作均衡發展的分級醫療，以及原鄉醫療現況與推展策略，臺大生醫院區的二期擴建工程進行醫療考察，今天下午預計將到關西參觀罕見基金會罕見家園，關心罕病病友及病友家庭支持與關懷現況。

邱泰源表示，後疫情時代到來，防疫政策逐步解封，民眾都盼望能夠回歸疫前生活，為加強民眾對基層醫療的信心，推動大新竹地區醫療院所間成立垂直整合聯盟，藉由分工合作讓大小醫院、診所各司其職，共同照護病人，以促進醫院與基層均衡發展並達到分級醫療的目的。

邱泰源指出，大新竹地區在全台生育率獨樹一幟，人口持續正成長，為全台最高，醫療型態也涵蓋都市、鄉村及原民，城鄉醫療差距極大，推動醫療院所資源垂直整合，讓各型態醫療都能發揮最大效益，讓民眾能夠得到平等的醫療保障。

新竹台大分院生醫醫院第2期研究大樓暨國際醫療中心新建工程，因疫情國內原物料上漲，3年來已流標多次。對此，邱泰源說，蔡英文總統上任後推動新竹台大生醫院區第一期院區於2017年1月動工，2019年完工啟用，所以相關工程進度他和衛環委員都很關心，希望新竹臺大生醫院區的二期擴建工程也刻不容緩，除了會要求各部會全力配合外，也期許能在預定時間內完工。