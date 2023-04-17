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最佳美食代言！蔣萬安合體張善政行銷米干 吃相超豐富

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天與桃園市長張善政一同吃龍岡米干、破酥包等美食，吃得津津有味，表情超級豐富。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天與桃園市長張善政一同吃龍岡米干、破酥包等美食，吃得津津有味，表情超級豐富。記者林麗玉／攝影

台北市長蔣萬安今天與桃園市長張善政一同宣傳桃園龍岡米干節活動，由於接近午餐時段，蔣萬安今天與張善政一同吃龍岡米干、破酥包等美食，吃得津津有味，表情超級豐富，相當稱職。張善政表示，這是龍岡米干節第一次到台北開記者會，盼雙北朋友到桃園體會異國風格；蔣萬安則不忘幫台北商圈宣傳，尤其北市有消費滿200元抽大獎，桃園雙北一日生活圈，市民朋友可以多多交流。

繼昨天北北桃三縣市首長合體出席新北鐵道馬拉松，今天北桃縣市再合作，一同行銷觀光，桃園市長張善政特地北上到華山園區舉辦龍岡米干節活動記者會，並與蔣萬安一同品嚐米干美食。

張善政說，這是龍岡米干節第一次到台北來開記者會，龍岡米干節活動有美食、文化活動如潑水節、火把節等，甚至龍崗也有在地特色的異域故事館、清真寺、國旗屋等。

蔣萬安也表示，龍岡米干是純米手工製作美食，也是在地特色、有歷史背景的美食，除了幫忙行銷龍岡美食外，蔣萬安也宣傳台北市各大商圈，歡迎桃園朋友也可以到台北商圈逛逛。

對於新北市長侯友宜身陷「搓湯圓」爭議，張善政受訪時表示，這件事侯市長已有對外說明，就不多作補充，但他跟蔣市長一樣的心，絕對是幫侯市長打氣，提名過程國民黨繼續團結一心，提出最好的候選人。

今年的桃園龍岡米干節4月22日至5月1日舉辦，除美食外，首周4月22日、23日由緬泰傳統活動「潑水祈福」揭開序幕，並邀請三寶寺高僧為民眾點水祈福，搭配結合傣族舞蹈主題踩街，祈求一年好運順利；4月29日、30日和5月1日也有火把節活動。

台北市長蔣萬安今天與桃園市長張善政一同宣傳桃園龍岡米干節活動。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天與桃園市長張善政一同宣傳桃園龍岡米干節活動。記者林麗玉／攝影

美食 蔣萬安 張善政

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