竹縣推青年培育就業 有機會進企業支薪實習

新竹縣數位創新系列工作坊及企業實習平台，即將於今年5、6月陸續展開，13場數位創新系列工作坊主題聚焦於跨域整合、數位創新，培養青年的職場超能力，參與工作坊的青年將有資格媒合進企業實習，實習期間會支薪，有機會畢業即就業，歡迎大新竹地區及桃園、苗栗在學的大三、大四及研究所學生踴躍參加。

新竹縣長楊文科表示，新竹縣除了補助高中以下550個社團造福3萬位學子，並推動「112年度數位創新青年培育就業計畫」，提昇青年職場數位量能、跟上數位創新浪潮，讓學生的專業能力符合產業需求，也解決企業對人才的需求。

教育局表示，這次有13場工作坊的課程內容，如團隊建立、溝通表達、簡報製作能力、元宇宙、減碳趨勢、數位轉型、企業永續，5、6 月間將陸續開課，每場限額40名，歡迎青年學子可自行報名修習。另外，4月26日於明新科技大學、4月27日於清大將舉辦計畫說明會，介紹後續的數位創新培育課程及企業媒合流程，以及實習期間的企業資深輔導人機制。

教育局說，企業實習平台從參與工作坊的學生中篩選，實習天數至少45日，6月底將有實習媒合會，由企業提出人力需求及員額，設定招募條件，或採「專題/主題式實習」機會，由企業出題，教授帶領或由實習學生組織團隊解題，並於現場公布媒合成功名單。

相關訊息可以前往112年度數位創新青年培育就業計畫官方網站（https://reurl.cc/WDMe5e）以及新竹縣政府教育局青年事務科官方臉書查詢，電洽竹縣教育局青年事務科，03-5518101分機2864。