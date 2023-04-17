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金玉其外？桃園市立圖書館多項指標墊底 挨批文化沙漠

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園新總圖去年啟用後吸引許多人潮，但議員批評市圖在各項指標卻都墊底。本報資料照
桃園新總圖去年啟用後吸引許多人潮，但議員批評市圖在各項指標卻都墊底。本報資料照

桃園市立圖書館新總館開館約4個月，參觀人次已經突破百萬。不過桃園市文化局今天到議會工作報告，多名議員紛紛質疑，桃園市圖書館無論在藏書量、全年圖書借閱冊數、借閱人次、閱覽人次、推廣活動場次等方面都在六都敬陪末座，要求文化局長率領新團隊，努力追趕其他城市，洗刷桃園文化沙漠汙名。

國立公共訊資圖書館最新統計，桃園市在六都中各項重要指標都落後。其中包括電腦數量、志工人數、圖書冊數、借閱人次、借閱冊數、推廣活動場次、幼兒推廣場次、推廣活動人次、一般閱覽人次全部墊底。另據教育部日前公布去年全民閱讀力年度報告，桃園去年人均借閱冊數僅3.4本，同樣位居第六，每人每年到館次數僅3.97，為六都倒數第二。

議員楊朝偉、錢龍、徐其萬表示，桃園升格以來增加許多建設，去年新總圖也已落成啟用，但問題仍然一籮筐，市立圖書館各方面指標都排在六都末座，部分項目跟其他五都還相差甚遠，呼籲文化局和相關單位，積極尋求解決方案，迎頭趕上其他城市，不能讓外界認為桃園就是文化沙漠。

文化局長邱正生表示，桃園最晚升格，起初購書預算較少，但升格後都有逐年增加，這幾年增加速度也很快，在文化部評比中，桃園的購書量和每人分配圖書館的費用都名列前茅；圖書館會持續推廣市民圖書證綁定市民卡，也會增派行動書車到偏遠地區，讓更多民眾都能享受圖書資源。

桃園 圖書館 文化局

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