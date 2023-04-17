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桃園米干節22日起估湧2萬人塞爆 警三層交管接駁線出爐

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
龍岡米干節4月22日登場，預估湧入1.5萬至2 萬人潮，警方規畫13處管制及攔截點交管。圖／警方提供
龍岡米干節4月22日登場，預估湧入1.5萬至2 萬人潮，警方規畫13處管制及攔截點交管。圖／警方提供

桃園市2023龍岡米干節4月22日在平鎮區雲南文化公園周邊登場，睽違5年重回魅力金三角忠貞商圈舉辦，預估湧入1.5萬至2 萬觀光人潮，平鎮警分局今天上午表示，為避免人車塞爆，米干節採三層同心圓交管，主場周邊管制路邊停車，設置6處管制點及7處攔截點，外來車輛集中停放龍岡大操場後搭接駁車至會場，避免塞車

市府觀旅局表示，龍岡米干節滇緬泰異域文化特色，促進在地商圈繁榮，從龍岡大操場移回忠貞新村文化園區與雲南文化公園辦理，預估400個傳統攤位與各式米干店超過50店家參加，呈現滇緬泰豐富多元飲食文化，今年增設街道裝置藝術為活動增添亮點，希望為店家帶來實質效益，營造遊客回流觀光印象。

平鎮分局長吳明彥表示，龍岡米干節將在4月22日至5月1日的每個周末、假日舉辦，22日及23日為緬泰「潑水祈福」傳統活動，29日至5月1日為雲南少數民族「火把求吉」活動，預估觀統人潮湧入，警方採三層同心圓管制計畫，要求每項交通管制和疏導到位，指引疏導人車前往或搭乘接駁車輛。

該活動第一層主場周邊徒步區，在龍宮路、貿東路、中正三路、龍平路、中忠貞路等路口設置6處管制點，自上午10時至晚上8時管制；第二層進入忠貞巷弄路口設置7處攔截點，上午9時至晚上8時，指引外來車輛進入巷弄，遊客車輛停放龍岡大操場，搭乘接駁車15分鐘發車；第三層聯外幹道自上午10時至晚上8時交管，呼籲民眾盡量搭乘大眾運輸工具前往會場，避免車潮壅塞。

今年龍岡米干節擴大辦理，市府觀旅局預估每天遊客至少1.5萬至2萬人次，尖峰時段可達3000人次，平鎮警方擴大交通管制，分三層同心圓管制交通，避免人車壅塞，疏導車輛行駛走向、時間，住戶憑證進出，降低塞車和民怨。

龍岡米干節4月22日登場，預估湧入1.5萬至2 萬人潮，警方規畫13處管制及攔截點交管。圖／警方提供
龍岡米干節4月22日登場，預估湧入1.5萬至2 萬人潮，警方規畫13處管制及攔截點交管。圖／警方提供
龍岡米干節4月22日起周末假日登場，預估湧入1.5萬至2 萬人潮，市府觀旅局與警方規畫交管疏導。圖／觀旅局提供
龍岡米干節4月22日起周末假日登場，預估湧入1.5萬至2 萬人潮，市府觀旅局與警方規畫交管疏導。圖／觀旅局提供
龍岡米干節4月22日起周末假日登場，預估湧入1.5萬至2 萬人潮，市府觀旅局與警方規畫交管疏導。圖／觀旅局提供
龍岡米干節4月22日起周末假日登場，預估湧入1.5萬至2 萬人潮，市府觀旅局與警方規畫交管疏導。圖／觀旅局提供
龍岡米干節4月22日起周末假日登場，預估湧入1.5萬至2 萬人潮，市府觀旅局與警方規畫交管疏導。圖／觀旅局提供
龍岡米干節4月22日起周末假日登場，預估湧入1.5萬至2 萬人潮，市府觀旅局與警方規畫交管疏導。圖／觀旅局提供

塞車 裝置藝術

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