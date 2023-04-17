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苗栗推動中小學數位學習 今年暑假再辦4場酷課雲研習

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣政府推動中小學數位學習，引進「酷課雲」線上學習平台，今年暑假將再辦4場酷課雲研習營。圖／縣府提供
苗栗縣政府推動中小學數位學習，引進「酷課雲」線上學習平台，今年暑假將再辦4場酷課雲研習營。圖／縣府提供

苗栗縣政府112年度推動中小學數位學習精進方案，著重教師的數位教學知能，特別引進「酷課雲」線上學習平台，日前開辦2場次研習營後，回響熱烈，今年暑假計畫再續辦4場次，並擴及縣立高中，讓教師都能更熟悉並利用網路數位教學平台。

縣府表示，酷課雲是台北市政府建構的線上學習平台，方便教師進行混合式數位教學並開放給所有民眾使用，十分適合中小學運用於線上學習；為了推廣酷課雲，本次特別邀請台北市張珍悅老師與劉麗萍老師擔任講師，對縣內的教師進行增能。

課程中，講師帶領學員從平台的認識開始，介紹酷課雲的各項功能與實務操作應用，除了能完整連結校務行政系統、北市圖書館資源、線上資料庫等平台，也能即時帶入全校班級課表、學生學業成績、學習歷程檔案，整體課表的配課資料，取得各校課表課程中所對應的師生，讓教師無須額外調整設定，就可以一鍵搞定繁瑣的教學設定、評量、差勤點名與課中評量等工作，增加教學多元化，減輕教師在教學上的負擔。

參與研習老師認為，藉由酷課雲一站式的智慧服務，協助教師線上備課、匯入課程、派發作業及多元評量時更加靈活十分便利，而且是免費的。

縣長鍾東錦表示，身處在知識爆炸、快速變遷的時代，要跟隨著時代前進，掌握社會潮流與脈動，擴展寬廣的視野，並提升個人競爭力，我們必須以新的觀點來看待學習，不要排斥學習方式的改變，而是要善用科技帶給我們學習上的助益，讓所有的學子們得到最優質的教育。

數位學習

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