桃園移工居全國之冠 市府開設移工學苑助適應在台生活

桃園市移工人口已達13萬人之多，是全台移工人數最密集的城市，桃園市政府勞動局今年持續辦理「移工學苑」包括語言學習、金融知識及美食生活技藝等，今年因中文班需求增加，也開放民間公司只要湊滿30個人，就可以前往開班上課。

勞工局說，今年度的課程將開設中文會話班、英文會話班，共8班邀請專業雙語講師授課。金融教育班2班，幫助移工瞭解如開戶、兌換外幣等個人財務運用，以及臺灣美食班和生活技藝班15班。本年度由體育大學得標，於南北桃園擇教堂、學校、會館等設施舉辦，方便南北桃園的移工就近參與。

勞工局指出，課程費用全額免費，凡是在桃園市合法居留的移工皆可報名參加，報名時間即日起至5月14日。透過這些課程的推廣，希望能降低語言隔閡產生的摩擦，減少勞資糾紛，歡迎雇主、仲介協助移工踴躍報名參加，有意參加者可洽網址進行報名（https://brilliant-platypus-bdm295.mystrikingly.com/）。