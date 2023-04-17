快訊

長榮航勤拖機作業出包！A321機翼撞破波音777機鼻畫面曝光

台灣男子在豪斯登堡搭遊船落水 搶救5天後不治身亡

承諾養她到死？兒說服母過戶房產後落跑 想拿回老本別漏關鍵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園傳學生專車停駛「恐影響5000人」 市府、業者說話了

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
今天傳出桃園市多所高中的學生專車，恐將面臨停駛或減併路線，影響約5000名學生權益。對此，市府和業者強調，還在協調中。本報資料照片
今天傳出桃園市多所高中的學生專車，恐將面臨停駛或減併路線，影響約5000名學生權益。對此，市府和業者強調，還在協調中。本報資料照片

客運駕駛嚴重缺人，今天傳出桃園市多所高中的學生專車，恐將面臨停駛或減併路線，影響約5000名學生權益。對此，市府教育局和交通局表示，一定會確保學生權益，正在努力溝通。業者則強調，雖然駕駛缺額多，但目前所有路線都會維持現狀，暫無停駛或減併規畫，目前正在積極和市府、校方協調中。

疫情期間桃園搭公車需求減少大幅減班，司機員因收入銳減紛紛求去，如今疫情趨緩，公車乘車需求回升，卻找不到司機開車。今天更有多所學校傳出，因承接的客運業者面臨缺司機、車輛等因素，有意將學生專車取消，影響還遍及全市，讓校方和家長們都很緊張。

有家長表示，學生專車是孩子們上下學的重要交通方式，一旦取消或減少路線，家長可能要親自接送，非常不便。另有學校表示，會要求業者至少維持學生上學的專車，放學再由家長協助，希望將衝擊降到最低。

交通局表示，部分客運業者因駕駛大量不足，有意將學生專車取消，目前希望校方先與家長溝通，以免影響到學生權益，不過由於茲事體大，目前正在積極協助、溝通中。教育局也表示一定會確保學生權益。

承接學生專車的桃園客運則強調，雖然駕駛的確不足，但目前暫無停駛或減併規畫，未來路線規畫、或是否協調遊覽車作為學生專車，都正在跟市府和各校積極協調，盼最大程度維持學生權益。

桃園 校車

延伸閱讀

全新桃園LOGO曝光讓人歪樓 網驚呼是在叫「林北」：這層意義很厲害

八德仁德國小設校延宕 教育局修改內容後月底發包規劃

綠指「桃園營養午餐害食物中毒」遭校方打臉 藍酸議員變側翼

石門水庫水位破230米 今起薑母島遊湖停駛遊艇撤走

相關新聞

全新桃園LOGO曝光讓人歪樓 網驚呼是在叫「林北」：這層意義很厲害

桃園市政府12日公布全新識別意象LOGO，新LOGO率先呈現在市府團隊背心，未來也將分享到各局處充分運用。不過，有網友對桃園新LOGO的「桃」字議論...

桃園傳學生專車停駛「恐影響5000人」 市府、業者說話了

客運駕駛嚴重缺人，今天傳出桃園市多所高中的學生專車，恐將面臨停駛或減併路線，影響約5000名學生權益。對此，市府教育局和...

民眾反映清大轉運站工程延宕阻交通 竹市府拚六月底完工

新竹市政府攜手國立清華大學進行「光復路綠門戶」改善工程，希望提升友善步行環境、新增休憩空間，原本預計去年底完工，但包括清...

桃園移工居全國之冠 市府開設移工學苑助適應在台生活

桃園市移工人口已達13萬人之多，是全台移工人數最密集的城市，桃園市政府勞動局今年持續辦理「移工學苑」包括語言學習、金融知...

八德仁德國小設校延宕 教育局修改內容後月底發包規劃

桃園八德區人口已超過21萬人，就學需求增加，市府前年於八德擴大重劃區規劃興建仁德國小，預計明年完工招生。但有民代調閱資料...

桃園30至40歲女性凍卵補助金 今起受理申請

桃園凍卵營養金補助今起受理申請，補助對象為設籍桃市30歲（含）至40歲（含）女性市民。市府衛生局表示，從今年元旦起在桃市...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦