桃園傳學生專車停駛「恐影響5000人」 市府、業者說話了

客運駕駛嚴重缺人，今天傳出桃園市多所高中的學生專車，恐將面臨停駛或減併路線，影響約5000名學生權益。對此，市府教育局和交通局表示，一定會確保學生權益，正在努力溝通。業者則強調，雖然駕駛缺額多，但目前所有路線都會維持現狀，暫無停駛或減併規畫，目前正在積極和市府、校方協調中。

疫情期間桃園搭公車需求減少大幅減班，司機員因收入銳減紛紛求去，如今疫情趨緩，公車乘車需求回升，卻找不到司機開車。今天更有多所學校傳出，因承接的客運業者面臨缺司機、車輛等因素，有意將學生專車取消，影響還遍及全市，讓校方和家長們都很緊張。

有家長表示，學生專車是孩子們上下學的重要交通方式，一旦取消或減少路線，家長可能要親自接送，非常不便。另有學校表示，會要求業者至少維持學生上學的專車，放學再由家長協助，希望將衝擊降到最低。

交通局表示，部分客運業者因駕駛大量不足，有意將學生專車取消，目前希望校方先與家長溝通，以免影響到學生權益，不過由於茲事體大，目前正在積極協助、溝通中。教育局也表示一定會確保學生權益。

承接學生專車的桃園客運則強調，雖然駕駛的確不足，但目前暫無停駛或減併規畫，未來路線規畫、或是否協調遊覽車作為學生專車，都正在跟市府和各校積極協調，盼最大程度維持學生權益。