八德仁德國小設校延宕 教育局修改內容後月底發包規劃

桃園八德區人口已超過21萬人，就學需求增加，市府前年於八德擴大重劃區規劃興建仁德國小，預計明年完工招生。但有民代調閱資料發現，教育局工期與新工處的評估差異太大，且經費未涵蓋在教育部的補助案之中。教育局回覆，修改內容後會委由新工處重新規劃。

教育局指出，因籌備處8月才會開始運作，目前由八德國小兼辦籌備事宜，重新修改內容後，編列規劃設計經費，預計在4月底會委由新工處代辦。按照期程，應該可以在上半年度甄選建築師。

教育局說，有關沒有在教育部的補助計畫中一事，因教育部的回函有提出問題，目前還在研擬如何回覆，此案符合計畫標準，會重新送審爭取補助，若爭取不順利的話，也會自行編列經費支應。

許家睿指出，據他了解，新工處拒絕代辦的原因為經費來源未定、以及工期的認知差異過大，教育局希望14個月完工，新工處卻評估為36個月。再來就是不熟悉教育部補助計畫的要點，且仁德國小的籌備處僅編制3人，卻要負責發包8億元的學校新建案，非常不合理。