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全新桃園LOGO曝光讓人歪樓 網驚呼是在叫「林北」：這層意義很厲害

聯合新聞網／ 綜合報導
桃園市政府12日公布的全新識別LOGO引起網友熱議；圖為桃園市長張善政（左3）與在地青年設計師范筑宣（右3）合影。圖／取自桃園市政府青年事務局臉書
桃園市政府12日公布的全新識別LOGO引起網友熱議；圖為桃園市長張善政（左3）與在地青年設計師范筑宣（右3）合影。圖／取自桃園市政府青年事務局臉書

桃園市政府12日公布全新識別意象LOGO，新LOGO率先呈現在市府團隊背心，未來也將分享到各局處充分運用。不過，有網友對桃園新LOGO的「桃」字議論紛紛，更有人直呼「桃」字形象有如「林北」，意外引發關注。

一名網友投稿至臉書社團「靠北設計師」，他PO出桃園市政府12日公布的全新識別LOGO，LOGO上經特意設計的「桃」字被網友笑虧像是「林北」，「那個桃有點像林北」、「林北の桃？我回不去了哈哈哈」、「林北？好派」、「不怪留言的人寫林北七，還真的有點像，『兆』要強化」。

桃園市政府12日公布的全新識別LOGO引起網友熱議。圖／取自桃園市政府青年事務局臉書
桃園市政府12日公布的全新識別LOGO引起網友熱議。圖／取自桃園市政府青年事務局臉書

也有人狂讚「林北桃園，如果是這層意義很厲害！」、「現在除了台北市、新北市，還多了『林北市』，不錯不錯⋯⋯大台北生活圈持續擴張中」。

桃園市政府12日公布全新識別LOGO，由在地青年設計師范筑宣操刀，期待透過在地青年觀點，展現活潑設計風格。市長張善政也表示這次的LOGO相當有科技數位感，讓人聯想到桃園的軌道建設，將來會是四通八達的生活環境，就連使用的顏色也令人感到溫暖。

桃園市政府12日公布的全新識別LOGO引起網友熱議。圖／取自臉書
桃園市政府12日公布的全新識別LOGO引起網友熱議。圖／取自臉書

桃園 青年 張善政

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