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民眾反映清大轉運站工程延宕阻交通 竹市府拚六月底完工

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市政府攜手國立清華大學進行「光復路綠門戶」改善工程，原本預計去年底完工，但包括清大轉運站等工程至今仍在施工中，遭民眾反映造成交通不便，希望相關單位能重視。記者王駿杰／攝影
新竹市政府攜手國立清華大學進行「光復路綠門戶」改善工程，原本預計去年底完工，但包括清大轉運站等工程至今仍在施工中，遭民眾反映造成交通不便，希望相關單位能重視。記者王駿杰／攝影

新竹市政府攜手國立清華大學進行「光復路綠門戶」改善工程，希望提升友善步行環境、新增休憩空間，原本預計去年底完工，但包括清大轉運站等工程至今仍在施工中，有民眾反映，該處因工程延宕封路，造成交通不便，希望相關單位能重視；市府回應，因台電施工與開挖地下管線與排水溝遷移，使轉運站施工期程往後調整，整體工程預計6月底全數完工。

新竹市光復路連接國道一號與竹科園區，是市區交通要道，過去卻缺乏系統性規畫，導致人車爭道，若有客運將車輛靠邊載客，也常影響交通，因此，市府攜手光復路上的清華大學斥資1.1億元進行「光復路綠門戶」改善工程，於去年1月開工，同年10月拆除部分圍籬，先開放西側人行道（建新路口至清大校門口）。

民眾反映，整體工程原本預計在去年底完工，但目前「清大轉運站」仍在施工，圍籬也未拆，一個簡單的公車站卻蓋了一年多，造成周遭交通不便，以現狀而言，就算完工似乎也無法遮風蔽雨。

對此，市府指出，光復路綠門戶計畫工程為降低交通及學生作息的影響，採分區分段施工，其中「清大轉運站」原訂於去年3月開始施工，卻因台電管線阻礙及台電內部作業，導致電箱遷移延至去年9月14日完成施工，轉運站才得以開始施工，後續施工開挖又遭遇地下管線與排水溝遷移等不可預期狀況，需與相關管線單位協調遷移，使轉運站施工期程往後調整。

市府說，原候車亭高度僅3公尺，公車無法緊靠，遇雨民眾上下車需撐傘造成不便，且常有公車駕駛不甚撞到候車豪的情形，經檢討改善，將候車亭提升至4.6公尺，民眾乘車不再淋雨。

另外，公車避車彎部分，市府在規畫階段即與清大協調，該校考量宿舍空間使用需求無法拆除圍牆退縮，故公車停靠區已退縮至最大空間，約1.8公尺，完工後將配合標線調整，讓車流更加順暢，整體綠門戶工程預計6月底前全數完工。

新竹市政府攜手國立清華大學進行「光復路綠門戶」改善工程，原本預計去年底完工，但包括清大轉運站等工程至今仍在施工中，遭民眾反映造成交通不便，希望相關單位能重視。記者王駿杰／攝影
新竹市政府攜手國立清華大學進行「光復路綠門戶」改善工程，原本預計去年底完工，但包括清大轉運站等工程至今仍在施工中，遭民眾反映造成交通不便，希望相關單位能重視。記者王駿杰／攝影

清大 公車

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