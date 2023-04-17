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桃園30至40歲女性凍卵補助金 今起受理申請

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長張善政推出凍卵補助金政策，今天開始受理申請。本報資料照
桃園市長張善政推出凍卵補助金政策，今天開始受理申請。本報資料照

桃園凍卵營養金補助今起受理申請，補助對象為設籍桃市30歲（含）至40歲（含）女性市民。市府衛生局表示，從今年元旦起在桃市府合約9家衛生福利部許可人工生殖機構進行冷凍卵子療程，可補助營養金1萬元及第2年與第3年保存金各6000元，金額最高2萬2000元。

桃園共計9家人工生殖機構，包括林口長庚紀念醫院、衛生福利部桃園醫院、敏盛綜合醫院、桃園秉坤婦幼醫院、宏其婦幼醫院、惠生婦產科診所、婦茂婦幼診所、禾馨宜蘊婦產科診所、桃園宏其生基診所等。

衛生局表示，為避免民眾反覆奔波，桃園市民符合申請資格，只需提供包含醫療收費明細表影本（須載明冷凍卵子）、申請人金融機構存摺封面影本、申請人身分證（正反面）影本及切結暨領據，由合約人工生殖機構代為辦理申請。

衛生局於收到申請資料及審核通過後，將分別寄發電子郵件通知民眾，審核通過後約14個工作天直接撥款至申請人帳戶；在今天開始受理前，已至合約人工生殖機構進行凍卵的民眾，也可提出申請。

衛生局表示，桃園市是六都生育率最高的城市，但據內政部資料顯示，桃園市初婚及生育第1胎的年齡已分別達到30歲及31歲，年齡增長可能會影響生育功能，另因疾病治療、學業、事業規畫或暫無婚育計畫、理想對象等，民眾可藉由凍卵規劃未來生育計畫。

桃園 凍卵

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