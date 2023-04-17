快訊

朝日相岸田擲爆裂物！同學曝木村隆二個性活潑 但國一後「突然變了」

為何冬眠熊不會血栓但久坐不動的人類會？ 科學家找出原因了

MiLB／黃暐傑驚傳已動TJ手術！ 最快2024球季後段復出

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹市全盲老犬找到新家了！ 屏東護理師認養伴餘生

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
老貴賓犬曾徘徊於街頭，最後終於找到新家。圖／新竹市政府提供
老貴賓犬曾徘徊於街頭，最後終於找到新家。圖／新竹市政府提供

去年底有民眾在新竹市香山區馬路邊發現一隻走路跌撞的老貴賓犬，經輾轉將其送至竹市動物收容所，經獸醫師檢查，發現該犬有角膜潰瘍、白內障、上呼吸道疾病等健康問題且無晶片。所幸志工不斷宣傳送養，4月終於為該犬找到新家，新飼主是醫院退休護理師，養狗經驗豐富，願意付出心力照顧幾近全盲老犬，陪伴度過餘生，更將貴賓犬取名為「天使」。

「變老」不是一種絕症，牠還是懂得什麼是「被愛」！新竹市動保所志工表示，經過收容所動物照養員3個多月的呵護，老貴賓犬才逐漸恢復健康，但大部分時間仍躺在床墊上發呆，起初靠近時，該犬還嚇了一大跳，對外界充滿防備，直到一陣子才開始享受被人類撫摸與關愛。

動保所長楊家民說明，因老貴賓犬幾近全盲，經過志工長達3個多月的宣傳送養，終於出現一線曙光。遠在屏東的新飼主透過臉書得知認養訊息並透露認養意願，經志工訪談確認飼養動機與家中環境條件後，由志工們載著老貴賓犬南下至新家，新飼主還準備了當地特產及伴手禮，感謝志工協助。

屏東退休劉姓護理師表示，很喜歡貴賓犬，曾養過4隻貴賓犬，都是養到終老，當第一眼看到這隻老貴賓犬時，覺得與以前過世的貴賓犬長得很像，決定讓愛延續下去，希望能夠給牠滿滿的愛，並將其取名為「天使」。

市府產業發展處呼籲，毛小孩也是家人，家人不離不棄，竹市現有33處寵物登記站（https://reurl.cc/qO9ANp），有養寵物的飼主務必要到動物醫院或寵物登記站，替家中毛小孩植入晶片並辦理寵物登記，如寵物不慎走失，拾獲民眾將可透過寵物登記站掃瞄晶片聯繫上飼主。

產發處說明，若未替家中毛孩植入晶片辦理寵物登記，依《動保法》可處3000元以上1萬5000元以下罰鍰，並得按次處罰；另依《動物傳染病防治條例》，每年應定期為寵物施打狂犬病疫苗，可保護毛寶貝遠離人畜共通的狂犬病發生，也鼓勵民眾不隨意棄養、以領養代替購買。

新竹市動物收容所志工細心照顧老貴賓犬。圖／新竹市政府提供
新竹市動物收容所志工細心照顧老貴賓犬。圖／新竹市政府提供
老貴賓犬最後終於找到新家。圖／新竹市政府提供
老貴賓犬最後終於找到新家。圖／新竹市政府提供

寵物

延伸閱讀

帶鼻胃管怕出席孫子喜宴不好看 新竹國泰醫院幫七旬婦圓夢

要撇開「行人地獄」 竹市加強取締車不讓人 籲民眾檢舉

竹市跆拳道教練痛扁學童「臀瘀青心受創」 悲慘下場曝光

轉搭台鐵就好？網熱議高鐵延伸到屏東「有何效益」 屏東縣府說話了

相關新聞

民眾反映清大轉運站工程延宕阻交通 竹市府拚六月底完工

新竹市政府攜手國立清華大學進行「光復路綠門戶」改善工程，希望提升友善步行環境、新增休憩空間，原本預計去年底完工，但包括清...

桃園30至40歲女性凍卵補助金 今起受理申請

桃園凍卵營養金補助今起受理申請，補助對象為設籍桃市30歲（含）至40歲（含）女性市民。市府衛生局表示，從今年元旦起在桃市...

竹市全盲老犬找到新家了！ 屏東護理師認養伴餘生

去年底有民眾在新竹市香山區馬路邊發現一隻走路跌撞的老貴賓犬，經輾轉將其送至竹市動物收容所，經獸醫師檢查，發現該犬有角膜潰...

大棟山設風景區 野狗、垃圾待解

桃園近年推動畫設大棟山風景特定區，最快今年5月就能通過審查。不過民代直言當地野狗、垃圾遍布問題未解，自來水設施也不足，不...

推廣客語 竹市伯公照護站增4站

新竹市府及衛福部推動「伯公照護站」，提供客家文化環境建構、客語志工、客家藝文活動、送藥到點、行動醫療等服務；文化局指出，...

竹北大範圍飄瓦斯味找到源頭了 大樓工地開挖地基下陷釀禍

新竹縣竹北市今天下午發生大範圍飄散瓦斯味氣體事件，經新竹瓦斯公司排查發現，是一處位於興隆路二段的15層大樓工地，疑似開挖...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦