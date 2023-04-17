竹市全盲老犬找到新家了！ 屏東護理師認養伴餘生

去年底有民眾在新竹市香山區馬路邊發現一隻走路跌撞的老貴賓犬，經輾轉將其送至竹市動物收容所，經獸醫師檢查，發現該犬有角膜潰瘍、白內障、上呼吸道疾病等健康問題且無晶片。所幸志工不斷宣傳送養，4月終於為該犬找到新家，新飼主是醫院退休護理師，養狗經驗豐富，願意付出心力照顧幾近全盲老犬，陪伴度過餘生，更將貴賓犬取名為「天使」。

「變老」不是一種絕症，牠還是懂得什麼是「被愛」！新竹市動保所志工表示，經過收容所動物照養員3個多月的呵護，老貴賓犬才逐漸恢復健康，但大部分時間仍躺在床墊上發呆，起初靠近時，該犬還嚇了一大跳，對外界充滿防備，直到一陣子才開始享受被人類撫摸與關愛。

動保所長楊家民說明，因老貴賓犬幾近全盲，經過志工長達3個多月的宣傳送養，終於出現一線曙光。遠在屏東的新飼主透過臉書得知認養訊息並透露認養意願，經志工訪談確認飼養動機與家中環境條件後，由志工們載著老貴賓犬南下至新家，新飼主還準備了當地特產及伴手禮，感謝志工協助。

屏東退休劉姓護理師表示，很喜歡貴賓犬，曾養過4隻貴賓犬，都是養到終老，當第一眼看到這隻老貴賓犬時，覺得與以前過世的貴賓犬長得很像，決定讓愛延續下去，希望能夠給牠滿滿的愛，並將其取名為「天使」。

市府產業發展處呼籲，毛小孩也是家人，家人不離不棄，竹市現有33處寵物登記站（https://reurl.cc/qO9ANp），有養寵物的飼主務必要到動物醫院或寵物登記站，替家中毛小孩植入晶片並辦理寵物登記，如寵物不慎走失，拾獲民眾將可透過寵物登記站掃瞄晶片聯繫上飼主。