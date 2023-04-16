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竹北大範圍飄瓦斯味找到源頭了 大樓工地開挖地基下陷釀禍

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣消防局在竹北市興隆路二段監測到瓦斯氣體數值超標。記者巫鴻瑋／翻攝
新竹縣消防局在竹北市興隆路二段監測到瓦斯氣體數值超標。記者巫鴻瑋／翻攝

新竹縣竹北市今天下午發生大範圍飄散瓦斯味氣體事件，經新竹瓦斯公司排查發現，是一處位於興隆路二段的15層大樓工地，疑似開挖地基造成鄰地下陷，使得瓦斯減壓設備「由令」漏氣，新竹縣消防局另外排查市內其餘15處地點則無發現瓦斯洩漏。

新竹縣府指出，今天傍晚4時許竹北地區陸續有民眾反應聞到瓦斯味，新竹縣消防局獲報皆派人車查看，並通報瓦斯公司人員前往，前後共16處報案，其中15處到場檢測均無外洩情形，剩餘一處為興隆路二段337號，檢測出外洩，由消防人員警戒，先由瓦斯公司人員遮斷，並通知包商修復。

新竹瓦斯公司表示，洩漏處為興隆路二段337號旁，疑似因隔壁工地開挖地基，導致下陷造成瓦斯減壓設備漏氣，傍晚6時35分已修復完成；由於竹北地區民眾聞到異味的範圍較廣，新竹縣政府為求慎重，同時由新竹縣環保局派員前往遠東紡織，經確認廠區並無任何外洩狀況。

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