竹北驚傳大範圍飄瓦斯味引恐慌 全市監測找到「這裡」數值超標

新竹縣竹北市今天下午5時許，驚傳疑似大範圍瓦斯外洩，引發不少竹北居民恐慌，因面積涵蓋範圍大，目前仍無法確認瓦斯味來源及洩漏地點，新竹縣消防局已派遣消防車隊待命，並由新竹瓦斯公司持續偵測外洩源頭，呼籲居民待在室內緊閉門窗。

竹北居民打爆119報案專線，新竹縣消防局表示，從今天下午4點33分起接到民眾陸續通報聞到瓦斯味，地點由竹北市中華路至六家地區皆有民眾報案。