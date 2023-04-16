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竹北驚傳大範圍飄瓦斯味引恐慌 全市監測找到「這裡」數值超標

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竹北驚傳大範圍飄瓦斯味引恐慌 全市監測找到「這裡」數值超標

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
竹北驚傳大範圍瓦斯味飄散，目前仍無法確認原因及源頭。記者巫鴻瑋／攝影
竹北驚傳大範圍瓦斯味飄散，目前仍無法確認原因及源頭。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣竹北市今天下午5時許，驚傳疑似大範圍瓦斯外洩，引發不少竹北居民恐慌，因面積涵蓋範圍大，目前仍無法確認瓦斯味來源及洩漏地點，新竹縣消防局已派遣消防車隊待命，並由新竹瓦斯公司持續偵測外洩源頭，呼籲居民待在室內緊閉門窗。

竹北居民打爆119報案專線，新竹縣消防局表示，從今天下午4點33分起接到民眾陸續通報聞到瓦斯味，地點由竹北市中華路至六家地區皆有民眾報案。

晚間6時，據新竹縣消防局指出，經全市監測，在排查興隆路、新竹地院附近，已出現數值超標，確定出現洩漏，消防隊已在現場灑水降低濃度，消防車隊增加為3組，其他地點持續排查，釐清是否有多點洩漏可能；瓦斯公司人員已在下午5點54分緊急遮斷興隆路二段管線，並連繫承包商前往處理，消防人員持續於現場警戒中。

經由儀器偵測竹北嘉豐南路一段數值正常，新竹瓦斯公司正在排查瓦斯味源頭。圖／縣議員歐陽霆提供
經由儀器偵測竹北嘉豐南路一段數值正常，新竹瓦斯公司正在排查瓦斯味源頭。圖／縣議員歐陽霆提供
新竹縣消防局在竹北市興隆路二段監測到瓦斯氣體數值超標，已派遣消防車現場灑水降低空氣中氣體濃度。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣消防局在竹北市興隆路二段監測到瓦斯氣體數值超標，已派遣消防車現場灑水降低空氣中氣體濃度。圖／新竹縣消防局提供

新竹 瓦斯外洩

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