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桃園營養午餐引食物中毒？市府澄清：應是學生傳染諾羅

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市議員黃崇真貼文爆料「免費營養午餐讓小朋友集體食物中毒」，但校方和市府都澄清，應是學生感染諾羅病毒。圖／取自黃崇真臉書
桃園市議員黃崇真貼文爆料「免費營養午餐讓小朋友集體食物中毒」，但校方和市府都澄清，應是學生感染諾羅病毒。圖／取自黃崇真臉書

民進黨桃園市議員黃崇真、黃瓊慧今天在臉書發文，直指桃園某國小疑似集體食物中毒，懷疑免費營養午餐品質有問題。對此，校方出面澄清，此案應是學生感染諾羅病毒，與食物中毒無關。市府教育局表示，該校廚房也供餐給其他學校，不過目前僅該校20多名學生有狀況，不過為求謹慎，衛生局仍會檢驗午餐檢體，並採檢學生糞便，確認學生集體上吐下瀉的原因。

黃崇真和黃瓊慧今天表示，昨接獲家長陳情孩子吃完營養午餐後上吐下瀉，原以為個案，後續卻有數十名家長也反映；呼籲市府教育局必須負起監督責任，不能因為免費沒有監督機制。不過校方稍早則出面澄清，此案與食物中毒無關，「家長以訛傳訛，這是假消息」。

教育局表示，目前了解該校廚房還另外供餐給2所學校，總共供應3600多餐，可是僅該校20多位學生有狀況，且這些學生都是在同一個課後照顧班上課；該校自上周三陸續有學生感染諾羅病毒或腸胃型感冒的個案，諾羅病毒傳染力高，所以推斷學生是感染諾羅的可能性比較高。

教育局表示，為求謹慎，衛生局仍會針對午餐的檢體拿去做檢驗，並採檢學生糞便，檢驗結果出來才能判斷學生集體上吐下瀉的原因。

食物中毒 教育局 衛生局

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