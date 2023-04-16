寶二水庫跌破4成蓄水 竹北還誤傳將停水39小時

新竹昨天雖降下大雨，讓不少民眾興奮終於可以解解渴，不料雨勢僅持續不到半天即放晴，寶二水庫蓄水量正式跌破40%，已是近10年同期第3低水位，不過就在水情示警時，新竹地區又誤傳將停水39小時，不過台水公司緊急澄清，強調明天會發布正式公告。

台水公司表示，網傳「經濟部新聞稿」停水公告是誤傳，目前並未定案，誤傳內容為新竹縣竹北市、湖口鄉、新豐鄉部分地區將停水39小時，呼籲民眾不用緊張，但也不要再主動分享誤傳的停水訊息。

據誤傳竹北將停水的內容中指出，停水範圍涵蓋竹北、湖口及新豐，還影響新竹工業區，影響達63000戶，因此一度引發新竹縣民眾議論，擔心突然停水會造成生活不便，尤其停水超過1天時間，恐怕須提前儲水。

台水公司指出網傳的停水訊息不完全正確，預計明天將會有近一步關於用水供應的新訊息，若未來仍計畫停水，也會先與相關單位協調溝通，並擬定相關配套措施，同時提前告知民眾預作準備。

不過就在停水假消息瘋傳期間，寶二水庫已確定蓄水率跌破40%，蓄水量僅剩1245萬噸，為歷年同期較低點，雖昨天集水區有降雨，但入不敷出，相比前一天蓄水量仍持續下降，降幅達0.37%。