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「dodo桃園國際馬拉松」負評如潮 體育局發聲了

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
第1屆「dodo桃園國際馬拉松」昨日登場，賽後卻挨批補給陽春、無障礙設施不足。對此，主辦單位和體育局表示，規畫不周延之處，未來會檢討改善。圖／桃園市體育局提供
第1屆「dodo桃園國際馬拉松」昨日登場，賽後卻挨批補給陽春、無障礙設施不足。對此，主辦單位和體育局表示，規畫不周延之處，未來會檢討改善。圖／桃園市體育局提供

第1屆「dodo桃園國際馬拉松」昨日登場，現場湧入數千人參賽，賽後卻挨批補給陽春、無障礙設施不足。對此，主辦單位渡簬公司表示，該活動由公司全額出資，不是官方舉辦的賽事，規畫不周延之處未來必檢討改善。桃市體育局也表示，將針對賽事缺失檢討，未來審核及協助各民間團體辦理賽事時將更審慎。

「dodo桃園國際馬拉松」賽前鼓勵更多腦性麻痺者走出戶外，未料昨賽後，有網友反映現場交管動線及里程標示不清，且補給品相當陽春，只有水、舒跑、鹽、香蕉、小巧克力、米果。另名經常帶著腦麻兒子參加路跑的知名跑友「小比媽」陳嘉齡，批評抵達會場時沒有無障礙設施，交管人員不但未協助還口氣不好，最後跑完也領不到餐點，「以後再也不會來了」。

對此，體育局表示，本賽事由渡簬公司籌劃，並透過太平洋自行車股份有限公司協助，邀請腦性麻痺兒一同參與；主辦單位在前市府時期找上桃市府，協助取得台61線路權，其他都由主辦公司負責。

對於比賽現場遭批交管動線太亂，體育局表示，主辦單位均有依據交通維持計畫內容進行交通管制及場地布設，停車區域也設置交管人員及指示牌面指引選手停車，但因當日起跑時間為早上5點，天色昏暗，參與人潮眾多，導致參賽者未能明確了解賽事動線及里程。

而補給品挨批陽春，體育局表示，該賽事大部分路線於台61高架快速道路進行，考量賽道上風大沙塵較多，為確保食品衛生，故賽道上的補給品僅備有香蕉、巧克力、餅乾、舒跑、水等基本補給品，賽後則備有炒米粉、鴨肉、滷蛋、香腸、海鮮湯等美食供參賽者免費食用。

至於有跑友反映現場無障礙設施不足，體育局表示，昨日活動共有5位腦麻跑友參加，並在起跑點旁提供單獨的帳篷、專屬人員陪跑及供餐，但「小比媽」並未在此名單內，而是自行報名參賽，以致賽前無法提供特殊協助，不過主辦單位也承認現場並無設置無障礙設施，規畫上有欠周延，未來若再辦理，必檢討改善。

體育局表示，未來審核及協助各民間團體辦理賽事將更審慎，並加強及重視運動平權議題，提供身障民眾更友善的運動環境，體育局也將針對本賽事的缺失檢討。

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