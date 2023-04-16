認養三代相見歡 16年「助扶」情傳承社會溫暖

29歲胡名峰曾接受認養扶助11年，他出社會後，轉換成認養人3年多，今天苗栗家扶中心辦理相見歡活動，胡名峰先前的認養人曾朝琴，及認養童相聚，縣長鍾東錦見證認養三代的溫情。

苗栗家扶中心今天在三義西湖渡假村，辦理認養人及認養兒童「苗栗家扶相見歡-西手同遊、湖光山色」活動，家扶中心發現從認養童轉變認養人的胡名峰，帶著太太、女兒出席，當年認養他的曾朝琴參加，特別安排會面，兩人驚喜擁抱。

胡名峰是苗栗縣西湖鄉人，11歲時父親因病離世，母親挑起撫育4名子女的重擔，身為長子被迫一夜長大，協助照顧3名年幼的妹妹，苗栗家扶中心2005年間開案扶助，他成家立業，3年多前加入認養人的行列。

他說，早年被認養時，起初定期透過書信連繫，大學就讀台北市文化大學，曾朝琴不時帶著他跟女友吃飯、聊天，他感受到「家人」的護持，後來透過臉書隨時關心彼此生活點滴，2020年4月結婚時，曾朝琴還專程南下出席婚禮，曾朝琴就像父親一樣。

至於曾朝琴投入認養人，主要受到921大地震影響，當年震災後得知南投急缺認養人，他發起辦公室同事加入認養人行列，認養過程中讓他很感恩，對他也是一種學習，他回憶當年跟胡名峰相見歡，胡會主動照顧其他認養童，印象很深刻。

鍾東錦今天參加相見歡活動，見證曾朝琴、胡名峰的認養故事，愛的延續傳承，令他感動，也感恩認養人的無私付出，一定能教養出心存感恩的孩子，未來出社會做個有用的人。