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集體上吐下瀉！議員爆「桃園有20學童食物中毒」校方出面澄清

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市議員黃崇真貼文爆料，「免費營養午餐讓小朋友集體食物中毒？」，他接獲中壢區一所國小家長陳情。圖／取自黃崇真臉書
桃園市議員黃崇真貼文爆料，「免費營養午餐讓小朋友集體食物中毒？」，他接獲中壢區一所國小家長陳情。圖／取自黃崇真臉書
桃園市議員黃崇真今天下午貼文爆料，「免費營養午餐讓小朋友集體食物中毒？」，他早上接獲中壢區一所國小家長陳情，學童昨天下午吃完營養午餐，多位小朋友集體上吐下瀉，這真的非常嚴重！

被指該所學校表示，這不是食物中毒，據醫師所說是疑似腸胃型感冒或諾羅病毒感染，其中3個班的20個學生疑似感冒，校方查證與食物中毒無關，該校廚房供應該校等3所國小營養午餐總共3600多名師生食用，大家都吃一樣，「家長以訛傳訛，這是假消息」，造成學校很大困擾，校方已在家長群組說明了。

黃崇真表示，他接獲家長陳情學裡上吐下潟，原以為個案，晚上吃到海鮮不適，不料家長群組10名家長反映學童上吐下瀉，不是個案，免費營養午餐是美意，議員都很關心，問題是誰發包、誰監督，菜出問題，市府教育局必須負起監督責任，不能因為免費沒有監督機制，以前收費有營養午餐委員會監督，免費營養午餐很好不能沒有監督，他要求市府立即成立跨單位監督機制，做好學童吃的安全安心。

黃崇直的貼文爆料，引起家長和網友重視，家長表示，孩子吐了十幾次，掛急診吊點滴。有的家長說孩子一直吐，喊肚子痛，「會是食物中毒嗎」。市議員許家睿回應表示，免費的最貴，希望一番美意，不要換來營養午餐崩壞的後果！市議員黃瓊慧說，「孩子太可憐」，也有網友說「太扯了」。

食物中毒 營養午餐 議員

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