竹縣獲防疫貢獻、流感接種績優獎 楊文科：感謝醫護

新竹縣獲衛福部頒發COVID-19防疫貢獻獎，以表彰在過去3年多以來的疫情期間，新竹縣防疫成績斐然，新竹縣也同時獲頒流感疫苗績優縣市獎，因新竹縣去年在6個月至3歲嬰幼兒接種率達68.6%，高於全國平均，縣長楊文科感謝所有醫護及防疫人員付出，才能守護民眾健康。

新竹縣府表示，面對過去3年多來的艱辛疫情，各界團結一條心對抗疫情積極防疫，楊文科縣長3年多前因應過去新冠疫情來勢洶洶，2020年1月20日成立新竹縣應變中心，縣府啟動各局處、13鄉鎮市公所、衛生所防疫人員跨區支援機制、協調縣內6大醫院完成整備工作，新增7家COVID-19檢驗認可機構，讓防疫機制得以24小時不間斷運作，滿足全面防疫需求。

楊文科感謝第一線醫護和所有防疫人員堅守崗位，守護縣民的健康，有賴各局處及合作醫院的防疫人員不分日夜、假期加入防疫抗戰工作，才能因應不斷變化的疫情發展，得到防疫貢獻獎是實至名歸，他也提醒鄉親在公共場合人潮聚集處可配戴口罩、勤洗手、注意咳嗽禮節、保持社交距離，邁向疫後新生活。

新竹縣衛生局表示，新竹縣去年流感疫苗接種15萬2000劑，接種人數比110年增加7%，6個月至3歲未曾接種幼兒流感疫苗的接種率達68.6%，高於全國平均的64.1%，獲頒6個月至3歲未曾接種幼兒流感疫苗接種績優縣市獎。

衛生局也提醒，時序進入春季，即將進入腸病毒流行期，且國內已近3年未有腸病毒流行疫情，易感宿主持續累積，提醒家長及教托育機構人員應教導幼童出入安親班、托兒所、室內兒童樂園等人員互動頻繁場所、返家或進食前皆須確實以「濕、搓、沖、捧、擦」5步驟正確洗手，若身體不適，應在家休息並避免與其他幼兒接觸。

衛生局指出，腸病毒傳染力強，除了嬰幼兒外，成人也會有感染，只是症狀大多輕微，易與一般感冒混淆，且酒精乾洗手等對腸病毒抑制較無效果，最有效的預防方法為正確勤洗手、使用消毒水進行環境清潔，並維持良好衛生習慣。